去年145宗瀉山泥報告 跌32%

13年未見極高風險暴雨 籲保警覺

土力工程處表示，去年的山泥傾瀉大多影響道路、行人路、寮屋和建築物。天文台去年共發出兩次山泥傾瀉警告，當中10月8日暴雨期間的山泥傾瀉指數高達72，反映山泥傾瀉風險甚高，幸未導致人命傷亡。翻查紀錄，當日天文台曾發出黑色暴雨警告信號，山泥傾瀉警告生效時間長達48小時，其間接獲10宗山泥傾瀉報告。另一次天文台於6月28日發出山泥傾瀉警告，其間接獲3宗山泥傾瀉報告，當日天文台於當日早上發出黑色暴雨警告信號。

本港對上一次錄得風險極高的山泥傾瀉指數已是2008年6月7日，當日指數126，是有紀錄以來最高，該場暴雨導致兩人死亡及引發347宗山泥傾瀉。

建500幅屏障阻截塌泥

土力工程處長張偉文表示，天然山坡的山泥傾瀉風險一般採用緩減措施處理，例如在山坡下興建混凝土泥石壩和柔性防護網等保護屏障，在「長遠防治山泥傾瀉計劃」下，土力處已建造逾500幅保護屏障。張偉文稱，去年薄扶林明德村及大嶼山壩尾的天然山坡發生山泥傾瀉，分別塌下110立方米及220立方米山泥，該兩處的泥石壩及柔性防護網攔截大量泥石，避免山腳設施受損。

另外，今年是1972年「六一八雨災」50年，土力處計劃舉辦一系列公眾教育活動，藉半個世紀前的災難，提醒市民及年輕一代香港仍受山泥傾瀉威脅。