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港聞二

非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回

【明報專訊】2019年11月12日「破曉行動」期間上水有人堵路及焚燒交通燈柱，遭胡椒球彈擊中的24歲男問卷調查員早前被裁定與兩名青年非法集結罪成囚1年，他提出上訴，高院昨駁回。法官李運騰認為原審裁判官裁決正確，是據「逃跑」以外環境證據定罪，毋須依賴「共同犯罪計劃」原‍則已能支持裁決。

上訴質疑誤引共同犯罪 官：環境證據夠定罪

上訴人譚禹軒（24歲）稱原審錯誤依賴「逃跑」作參與非法集結證據，以及錯誤利用基本形式的「共同犯罪計劃」作為定‍罪基礎。

李官在書面裁決指出，雖然當時警方小巴和警員制服無警察標記，但小巴「不尋常地」停泊道路交界，有身穿制服及手持長槍的乘客下車，故認同原審裁判官合理裁定正常人「只需看一眼」就知乘客是警察，加上上訴人沒佩戴蒙面物品，他沒作供解釋，李官拒絕接受他以為自己違反蒙面法而逃跑。

李官續說，裁判官審視的環境證供證據包括附近有非法集結，上訴人打扮與暴力示威者相同，以及於警方展開拘捕後衝上天橋，裁判官考慮「逃跑」證據之前，有足夠證據推論其參與非法集結，認為裁斷完全穩妥。

另外，李官認為裁判官先於運用「共同犯罪計劃」原則時已裁定上訴人犯案，推論他不單純身在現場更藉此故意鼓勵和默許其他非法集結者。這裁斷毋須依賴該原則亦符「參與」元素。

【案件編號：HCMA 479/21】

（反修例風暴）

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