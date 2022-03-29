非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回

上訴質疑誤引共同犯罪 官：環境證據夠定罪

上訴人譚禹軒（24歲）稱原審錯誤依賴「逃跑」作參與非法集結證據，以及錯誤利用基本形式的「共同犯罪計劃」作為定‍罪基礎。

李官在書面裁決指出，雖然當時警方小巴和警員制服無警察標記，但小巴「不尋常地」停泊道路交界，有身穿制服及手持長槍的乘客下車，故認同原審裁判官合理裁定正常人「只需看一眼」就知乘客是警察，加上上訴人沒佩戴蒙面物品，他沒作供解釋，李官拒絕接受他以為自己違反蒙面法而逃跑。

李官續說，裁判官審視的環境證供證據包括附近有非法集結，上訴人打扮與暴力示威者相同，以及於警方展開拘捕後衝上天橋，裁判官考慮「逃跑」證據之前，有足夠證據推論其參與非法集結，認為裁斷完全穩妥。

另外，李官認為裁判官先於運用「共同犯罪計劃」原則時已裁定上訴人犯案，推論他不單純身在現場更藉此故意鼓勵和默許其他非法集結者。這裁斷毋須依賴該原則亦符「參與」元素。

【案件編號：HCMA 479/21】

（反修例風暴）