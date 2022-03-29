僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」

申請方以CB為代號，由資深大律師陳樂信代表。答辯方為警務處長及律政司長，保安局長以有利害關係方列席，均由資深大律師鮑進龍代表。

稱僱主曾狎其他傭工 有系統犯罪

申請方陳辭稱，外籍家傭孑然一身來港，不懂本地語言，處於弱勢，權益易遭剝削及侵犯。CB受僱期間，遭僱主Z非禮並強迫為Z手淫；申請方強調，有片段佐證Z過去聘用的傭工亦曾遭非禮，Z強迫傭工提供性服務是有迹可尋、有系統的行為，認為Z不止性侵犯CB，行為亦涉強制勞役（forced labour）及人口販賣，而根據《香港人權法案》第4條，警方應有法定責任循此方向另作調查。

答辯方：不涉不正當金錢 無受人身限制

答辯方質疑，申請方未能指出CB在何特定威脅下被迫提供性服務。CB旅遊證件沒遭沒收，可外出及與外界通訊，不涉人身自由受制下遭勞役，非法律上的強制勞役；CB非被販賣作性奴，過程亦不涉不正當金錢或物品交易，故非人口販賣。

答辯方另反駁，警方接獲CB求助時已迅速行動，拘捕並搜查Z住所，亦就其他外傭的片段調查。惟此類罪行依賴受害人作供，警方已考慮有否足夠證據起訴其他罪名，難事後斷言調查是否充足；Z已遭判不短刑期，法庭當時亦考慮CB受僱時遭侵犯，Z涉違反誠信，認為申請人案件已獲充分處理。聆訊今續。

【案件編號：HCAL 617/21】