港聞

港聞二

僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」

【明報專訊】一名英籍僱主被指非禮其外傭及強迫她替僱主手淫，早前非禮罪成囚30個月。該外傭尋求司法覆核，質疑警方調查期間未履行《香港人權法案》訂明的責任。高等法院昨以遙距聆訊處理其司法覆核許可申請。申請方指出，涉案僱主多次強迫不同家傭為他提供性服務，涉及強制勞役及販賣人口，惟警方「有意排除」上述調查方向，僅控非禮罪；答辯方則反駁，案情不涉限制外傭的人身自由及金錢或物件交易，不屬強制勞役或販賣人口。

申請方以CB為代號，由資深大律師陳樂信代表。答辯方為警務處長及律政司長，保安局長以有利害關係方列席，均由資深大律師鮑進龍代表。

稱僱主曾狎其他傭工 有系統犯罪

申請方陳辭稱，外籍家傭孑然一身來港，不懂本地語言，處於弱勢，權益易遭剝削及侵犯。CB受僱期間，遭僱主Z非禮並強迫為Z手淫；申請方強調，有片段佐證Z過去聘用的傭工亦曾遭非禮，Z強迫傭工提供性服務是有迹可尋、有系統的行為，認為Z不止性侵犯CB，行為亦涉強制勞役（forced labour）及人口販賣，而根據《香港人權法案》第4條，警方應有法定責任循此方向另作調查。

答辯方：不涉不正當金錢 無受人身限制

答辯方質疑，申請方未能指出CB在何特定威脅下被迫提供性服務。CB旅遊證件沒遭沒收，可外出及與外界通訊，不涉人身自由受制下遭勞役，非法律上的強制勞役；CB非被販賣作性奴，過程亦不涉不正當金錢或物品交易，故非人口販賣。

答辯方另反駁，警方接獲CB求助時已迅速行動，拘捕並搜查Z住所，亦就其他外傭的片段調查。惟此類罪行依賴受害人作供，警方已考慮有否足夠證據起訴其他罪名，難事後斷言調查是否充足；Z已遭判不短刑期，法庭當時亦考慮CB受僱時遭侵犯，Z涉違反誠信，認為申請人案件已獲充分處理。聆訊今續。

【案件編號：HCAL 617/21】

相關字詞﹕香港人權法案條例 販運人口 強制勞役

上 / 下一篇新聞

林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩
遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派
污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳
稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
圍封強檢
圍封強檢
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
環評中央數據庫料明年推
環評中央數據庫料明年推
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
委任選出核數師 記協下月開特別大會
委任選出核數師 記協下月開特別大會
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用