男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利

稱母囑勿告知他人自己知情免坐監

承認事實透露，女童X的母親A於2011年與X生父結婚並於內地生下X，母女2015年來港，同年誕下幼子。夫妻於2017年分居，X與母親於深水埗某單位同住，父親則照顧幼子。A其後於網上認識被告葉翰霖（報稱保險從業員，34歲），兩人發展為情侶，被告亦有單位鎖匙，不時留宿。

其中一項控罪發生於2019年9月1日至11月27日某日。庭上播放女童X錄影會面，X稱當日與被告放學回家時，被告突然從褲袋取出火機。母親其後發現X的手起了水疱，惟X不敢說出事實，稱自己被熱水燙傷，母親亦有帶她到診所求醫。

風筒吹面冷水淋身 嘔吐住院時告知生父

另一項控罪發生於同年12月15日。X在錄影會面說，母親上班後家中只有她及被告。X曾說要與爸爸同住而惹怒被告，遭他踢肚，被告又以風筒吹其面部約5分鐘、頸部和腳背則約7分鐘。

X又稱，她站在廁所門口時，遭被告以濕毛巾大力掩着口鼻，被告更着X除去上衣，以冷水花灑淋在其身上。X稱，事發後曾嘔吐，如廁時亦有出血。翌日X因肚痛不適，由父母帶往明愛急症室求醫。X留院至同月27日，自此X交由生父照顧。X住院後才告知生父曾遭被告用打火機燒手。

辯方質疑嘔吐因腸胃 事主稱忘記

X在辯方盤問下稱，她燒傷後回校時曾向同學提及被屋企人打傷。X說，被告曾使用多種方法打她，包括捉着她的腳，吊起她來打，令她「揈吓揈吓」、以金屬片插在X手指使她流血；辯方質疑X從未透露上述事情，X解釋上述事件很久前發生，且自己當時或已忘記事件。

辯方又質疑X稱受虐後嘔吐，但實際上是腸胃不適，X稱已忘記；辯方稱被告曾協助X溫習，更會在X做錯時提點，X同意。辯方續稱，被告從未做出上述襲擊，X否認。案件今續。

【案件編號：WKCC 2973/21】