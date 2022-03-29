港聞

港聞一

稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳

【明報專訊】新冠疫情持續兩年多，旅遊業一直「冰封」，旅發局總幹事程鼎一昨出席立法會經濟發展事務委員會時，被問到會否擔心第五波疫情影響內地旅客對港觀感，他說「開關」後首要吸引內地及大灣區客人，並預備投放1億元在內地宣傳。

商務及經濟發展局長邱騰華稱，疫情下現要討論未來一年的旅遊業發展相當困難，「無人有水晶球」可預知疫情走勢，但他說政府對於旅遊推廣及支援並無停止，其中安排旅遊業從業員擔任防疫崗位工作，例如社區接種中心工作、派送抗疫包等，合共為業界提供5000至6000個工作崗位。

選委會界別議員洪雯質疑目前增撥資源做旅遊推廣是否好時機，「廣告效應過了，產品仍未上市」。程鼎一說，就算未能通關，都要保持香港作為旅遊城市的曝光，會審慎推廣，宣傳投資亦會針對本地消費方面，提升本地氛圍，與過往旅發局推廣宣傳稍有不同。

旅遊界議員姚柏良問到，主題樂園今年1月初已處於停擺狀態，最新一輪保就業計劃卻不包括主題樂園景點，問政府會否考慮重新納入。邱騰華說，新一輪保就業計劃集中希望愈多企業受惠愈好，「向中小企傾斜」，故剔除部分「很大的公司」，以及過往生意不太受疫情影響的公司，而由於香港迪士尼樂園和海洋公園都有政府資本參與，故把兩個主題樂園剔除。

（新冠疫情）

相關字詞﹕迪士尼 邱騰華 旅發局 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩
遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派
污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
圍封強檢
圍封強檢
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」
僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
環評中央數據庫料明年推
環評中央數據庫料明年推
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
委任選出核數師 記協下月開特別大會
委任選出核數師 記協下月開特別大會
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用