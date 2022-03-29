稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳

商務及經濟發展局長邱騰華稱，疫情下現要討論未來一年的旅遊業發展相當困難，「無人有水晶球」可預知疫情走勢，但他說政府對於旅遊推廣及支援並無停止，其中安排旅遊業從業員擔任防疫崗位工作，例如社區接種中心工作、派送抗疫包等，合共為業界提供5000至6000個工作崗位。

選委會界別議員洪雯質疑目前增撥資源做旅遊推廣是否好時機，「廣告效應過了，產品仍未上市」。程鼎一說，就算未能通關，都要保持香港作為旅遊城市的曝光，會審慎推廣，宣傳投資亦會針對本地消費方面，提升本地氛圍，與過往旅發局推廣宣傳稍有不同。

旅遊界議員姚柏良問到，主題樂園今年1月初已處於停擺狀態，最新一輪保就業計劃卻不包括主題樂園景點，問政府會否考慮重新納入。邱騰華說，新一輪保就業計劃集中希望愈多企業受惠愈好，「向中小企傾斜」，故剔除部分「很大的公司」，以及過往生意不太受疫情影響的公司，而由於香港迪士尼樂園和海洋公園都有政府資本參與，故把兩個主題樂園剔除。

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