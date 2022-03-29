中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位

航運交通界立法會議員易志明確認內地與香港將各設接駁場，兩個場中間有接駁司機。他說方案令本港跨境司機駕駛路程十分短，司機工資更少，憂有關安排長遠影響本港作為貨運中心的地位，「做法令貨物有延誤，又令運費非常昂貴」。

內地早前規定3月14日起採用全面接駁模式運作，即本港司機駛至內地接駁場，需交車予內地司機前往取貨，再由本港司機駕車回港。有中港運輸公司代表稱，措施實施以來沒接過單，因要另聘內地司機，收費高昂；他亦關注將車交內地司機有風險，他們沒駕駛右軚車經驗，若車輛在內地遇意外「找誰負責？」他說若安排內地司機來港取車方案落實，所有運輸公司都「做唔住」。

工聯會上周三以問卷訪問1163名本地跨境司機，當中九成表示因新措施被迫停工，85%已全無收入。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手形容現時情况「血流成河」，由於內地有配額限制，加上若司機所住大廈有人確診或司機曾確診，會被禁北上送貨14至21天，禁令亦會被延長，致不少司機已停工多時。

運房局表示將積極與內地探討改善陸路跨境運輸方案，包括業界建議讓香港跨境司機直接到作業點取貨並對他們實行閉環管理，而香港的臨時貨物接駁安排現仍在籌備階段，有定案會盡快公布，亦會積極研究措施令跨境貨運業界能更多方面參與安排。

（新冠疫情）