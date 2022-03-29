污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派

政府上周六發現屯門、觀塘、沙田和荃灣等6區有污水檢測呈陽性，涉及多個屋苑，同日發稿指當區民政處會由周日起陸續向有關屋苑約22萬名居民等派發逾22萬個快速抗原測試包，以供自行檢測。

稱民政處解釋已有團體派

本身是受影響荃威花園法團成員的趙恩來稱，民政處一般會主動聯絡屋苑法團或管理公司安排發放物資，但其屋苑和區內愉景新城和荃景花園至昨天未收到通知，遂向民政處查詢，獲告知因「荃灣社區抗疫連線」上周已向屋苑派發快測包，故不再派發。趙恩來認為做法不合理，因團體派發快測包與污水陽性無關，住戶或早已使用，而民政處解釋亦不符新聞稿，涉嫌誤導，令居民白等，亦對法團和管理公司造成困擾。另一受影響的觀塘樂華邨，區議員蘇冠聰昨引述房署稱「未收到」快測包，質疑事隔兩日，拖延檢測抗疫。

政府發言人回覆稱正跟進安排向相關地點的人派發快速抗原測試包，預計本周內陸續完成。

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