港聞

港聞一

污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派

【明報專訊】政府上周六（26日）發稿稱在多區發現污水檢測呈陽性，當區民政事務處周日（27日）起會陸續向所涉22萬人派發快速抗原測試包。荃灣前區議員趙恩來稱，區內數個涉及的屋苑至昨天未收到派發物資通知，其後獲民政處告知，由於上周（即政府出稿前）已有民間團體派發快測包，故政府不再派發。他質疑有關做法有問題，且不符政府新聞稿說法。

政府上周六發現屯門、觀塘、沙田和荃灣等6區有污水檢測呈陽性，涉及多個屋苑，同日發稿指當區民政處會由周日起陸續向有關屋苑約22萬名居民等派發逾22萬個快速抗原測試包，以供自行檢測。

稱民政處解釋已有團體派

本身是受影響荃威花園法團成員的趙恩來稱，民政處一般會主動聯絡屋苑法團或管理公司安排發放物資，但其屋苑和區內愉景新城和荃景花園至昨天未收到通知，遂向民政處查詢，獲告知因「荃灣社區抗疫連線」上周已向屋苑派發快測包，故不再派發。趙恩來認為做法不合理，因團體派發快測包與污水陽性無關，住戶或早已使用，而民政處解釋亦不符新聞稿，涉嫌誤導，令居民白等，亦對法團和管理公司造成困擾。另一受影響的觀塘樂華邨，區議員蘇冠聰昨引述房署稱「未收到」快測包，質疑事隔兩日，拖延檢測抗疫。

政府發言人回覆稱正跟進安排向相關地點的人派發快速抗原測試包，預計本周內陸續完成。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 趙恩來 強檢 快速測試 疫情第五波

上 / 下一篇新聞

林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩
遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳
稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
圍封強檢
圍封強檢
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」
僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
環評中央數據庫料明年推
環評中央數據庫料明年推
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
委任選出核數師 記協下月開特別大會
委任選出核數師 記協下月開特別大會
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用