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熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」

【明報專訊】政府早前放寬9個國家的禁飛令，縮短返港居民檢疫時間，上周六（26日）又將熔斷機制下禁飛期由14日減至7日。國泰前日向本報表示正積極恢復更多由4月抵港的航班，本報昨午翻查國泰官網，顯示「最新額外航班」包括3月31日及4月10日新增航班從倫敦直飛香港，其中3月31日航班經濟客艙票價約14,284元，昨午所見僅餘兩個位。

國泰增兩倫敦返港航班 一已近滿

政府早前宣布本周五（4月1日）起取消暫停從澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國起飛的航班。本報昨翻查英航網站，從4月1日至20日，尚未見有從倫敦到港的航班。至於國泰，其官網顯示「最新額外航班」包括3月30日香港前往法蘭克福、3月31日及4月10日從倫敦前往香港，以及4月2、9、16、23及30日由香港前往東京。網站亦顯示新增航班包括4月4日從吉隆坡往香港、4月15日從曼谷往香港及4月20日從悉尼往香港。

翻查國泰新增航班票價，3月31日從倫敦到港的直航航班票價約為14,284元，4月10日的航班票價則約為8116元。

對於政府雖然放寬外防輸入措施，但到港航班數目增長仍緩慢，旅遊界立法會議員姚柏良稱，熔斷機制觸發點無變，航機抵港時有3名確診者便觸發機制，仍然「太容易斷」，相信航空公司規劃班次肯定不願意進取，「減少到7日仍然很困擾，不是罰多少日的問題，這方面政府要認真考慮」。他說會和航運交通界議員商討，與政府緊密溝通，促政府聆聽業界意見。

檢疫酒店方面，本報翻查檢疫酒店網站，搜尋4月1日入住、4月7日退房的房間供應，發現共32間檢疫酒店可供選擇，當中20間有多於5日是「餘下很少房間」。姚柏良認為抵港檢疫期從14日縮短至7日，「變相增加房間一倍了」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕檢疫酒店 國泰航空 新冠疫情 熔斷機制

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