調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通

香港社會工作者總工會（社總）本月初向280名社福機構員工發問卷調查，129人服務兩年或以上。結果顯示，106人（37.9%）表示未接種疫苗，當中74人稱不會在一個月內接種；147人（52.5%）稱機構要求未符接種規定的員工須自行離職，218人（77.9%）稱不知自行離職的勞工權利。

稱個人選擇 社工批如勒索

在社署資助機構服務的社工潘秉坤稱，所屬機構月初向員工發回條查詢打針情况，他未打針亦無回覆，機構指如4月1日未接種亦未回覆，將與他解約；他批評做法猶如勒索，認為打針屬個人選擇，疫下少機會接觸服務對象，傳播風險較微，不會妥協。他說視社工為志業，如今或要離職，考慮到不少工種要打針，恐日後求職無從入手。

另一社工何家安說，所屬機構非受社署資助，亦跟隨做法，要求未打針者離職，令工作環境瀰漫負面情緒，但他因曾確診，獲豁免接種數月，形容「每天都像在倒數」。有在社署資助機構實習的社工系大專生亦未打針，憂措施令其無法完成實習，致不能畢業。

社總外務副會長張志偉認為，社署做法猶如逼機構做無良僱主，致員工手停口停，建議暫緩措施，用快速檢測代替，機構則應內部調動保留員工。社福界立法會議員狄志遠稱，疫苗通行證只限無打針者不能進入指定場所，惟社署指引規定機構員工值勤或提供服務須打針，在家工作同受約束，署方需釐清。他又認為社署做法一刀切不恰當，不少機構員工因染疫無法上班，如不打針亦要離職，料增人手壓力，加劇影響社區服務支援。

社署：保護受助者及員工

綜合社署及勞工處回覆稱，基於保護服務使用者、員工本人、同事，以致社會整體，有必要在所有受資助或津助福利服務單位推行疫苗通行證，籲尚未打針的機構員工盡快接種；現行制度下，提供政府資助或津助服務的非政府機構人力資源政策及管理事宜，由相關機構自行處理。政府續稱，《僱傭條例》未界定何謂自願離職，勞工處呼籲僱主和僱員保持良好溝通，如僱主要求僱員自願離職，僱傭雙方應釐清彼此責任及補償安排，避免誤會及爭議。

明報記者

（新冠疫情）