封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏

聶德權昨日在港台《千禧年代》表示，暫時未能估計新措施下有多少人接種，至於登記後要等多久才有人上門打針，則視乎參與醫護人手及實際運作經驗，初期會為單一圍封大廈住客上門接種，若運作純熟及人手充足，可複製流程至其他圍封地點。

稱針後護士未必需留 義工觀察

有機構稱上門接種需較多人手，聶說按經驗過程並不複雜，曾打流感針者經醫生簡單評估可即場接種，而至今大部分人打針後無問題，認為未必需護士留下，可安排義工在場觀察，有問題再聯繫醫護。現時措施只安排接種科興，被問到會否加入復必泰，聶稱經驗上長者多選科興，且運送較方便，如日後見到其他需要，不排除再安排。

對於首日行動日期，公務員事務局回覆稱未有資料。

13公院接種站改開放時間

政府昨表示，考慮到接種需求，希望更靈活運用醫護人手，可調動到其他工作，包括稍後的居家接種服務，故4月1日起4間兒童社區接種中心開放時間，由上午8時至晚上8時改為上午10時至傍晚6時，4月2日起12間公立醫院接種站改為周一至周五上午10時至下午7時開放，瑪嘉烈醫院接種站開放時間則為周一至周五上午9時至下午6時，當局會發短訊通知受影響者新的接種日期和時間。

（新冠疫情）