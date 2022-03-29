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醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院

【明報專訊】立法會法律界議員林新強和選委會議員黃元山昨召開記者會，關注現時新冠染疫兒童入院後被迫與父母分開，促請政府盡快制定清晰一致的指引，並爭取當局安排父母入院照顧病童。醫管局總行政經理何婉霞表示，現時疫情稍緩，兒科病房已作新安排，若父母及兒童同樣染疫可安排入住同一病房，若家長未染疫會諮詢意願，獲批准後同樣可陪同住院。

議員促訂清晰指引 精神支援

黃元山批評，早前政策令受影響家庭「骨肉分離」，形容是悲劇，不少家長因擔心與子女分離，一旦染疫亦不願申報，部分家庭甚至因而離港。他提出多項建議，包括要求政府盡快公布需與兒童分離的家庭數目，為有關家庭提供足夠精神支援。他亦要求社區隔離設施採取家庭友善原則，容許家庭成員一同隔離。林新強憂慮4月學校恢復面授課堂令疫情回升，促請政府盡快發出清晰指引，讓家長父母安心。

精神健康機構Mind HK代表Lucy Lord估計有約1000至2000名兒童因入院與父母分離，她稱兒童對獨自隔離感無助和恐懼，甚至產生罪疚感，長遠影響兒童與父母心理健康。

何婉霞昨回應稱，這波疫情來得很急，當時很多兒童需入院，要在住院需求及陪伴安排之間做平衡，形容是困難決定。她說，現時兒科疫情相對緩和，若家長及兒童同時染疫可同住病房，而若家長未有感染，醫院將詢問家長意願及解釋風險，得到衛生防護中心批准下會盡量安排家人陪同病童住院，已向各間醫院了解，大部分均可提供相關安排。

逾1.9萬病人獲口服藥

未見嚴重副作用

醫管局現有23間指定診所為新冠病人診症，何婉霞表示，截至昨日下午1時，診所已為超過9.6萬人次提供服務，其中1.2萬人次是透過為高風險群組而設的關愛預約專線接受服務，現時診所仍有剩餘預約名額，可按情况處方新冠口服藥避免患者惡化。她稱，已為超過1.9萬名病人處方兩款口服藥，暫時未見有患者出現嚴重副作用，但強調預防勝於治療，故仍鼓勵市民及早接種疫苗。

（新冠疫情）

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