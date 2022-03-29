早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂

「很多染疫同鄉都不願告知家人」

洪水橋社區隔離設施早前轉為專門接收少數族裔患者，近日聘請了15名少數族裔合約助理，輪流接聽熱線和派發物資等。負責營運的保安局抗疫特遣隊實施小區管理，每名指定少數族裔員工，負責約30至40戶同鄉的查詢。

Fatima認為，香港不少僱主看不起印傭，「自己見到印尼妹妹生病，一個人隔離很可憐」，得知能為同鄉分憂，即使早出晚歸亦願服務同鄉。她憶述一名女同鄉曾深夜來電急求衛生巾，因不熟悉設施環境，恐「麻煩到香港人，驚他們接受不到」。Fatima當時並非上班，仍樂意教她如何尋求支援，其聯絡方法因此在確診同鄉間廣傳。

少數裔患者全送洪水橋 分房不混國籍

菲律賓裔Shiermane原在私營教育中心教英文，但中心疫下倒閉令她失業。她早前應徵成少數族裔助理，自言其工作向來需照顧別人，現時只是改為不同年齡群組，她會以他加祿語與同鄉溝通，紓緩同鄉情緒。

巴基斯坦裔助理Shahzeeb以往曾協助民政署做封區和派物資等工作，他透露在隔離設施重遇因染疫入住的朋友，對方不懂解決生活所需，不清楚隔離程序，又擔心無清真食物；他以烏爾都語向朋友解釋後，對方明顯較安心。

本月中交付的洪水橋社區隔離設施，提供約550個房間，約1600牀位。主管吳智康說，截至周日約有250名少數族裔確診者入住，佔入住總數近半，現會盡量安排各人獨立隔離，即使日後房間緊張，亦不會混合不同國籍確診者同房。特遣隊成員萬雅文稱，保安局安排洪水橋接收少數族裔，以集中資源照顧他們所需。

預留200房供齋戒 改餐點改時間

下月3日起是伊斯蘭教齋戒月，特遣隊成員洪嘉偉稱，穆斯林在日出至日落期間，即約凌晨4時至晚上7時不能進食和飲水，當局與膳食供應商聯絡，將穆斯林隔離者派餐時間改為凌晨3時和晚上7時。除粟米粥、咖哩雞和油酥餅，亦會派椰棗和其他清真小食。當局已預留約200個房間，房內設有指向伊斯蘭教聖城麥加方向的標示，暫約150人入住，又獲九龍清真寺、印尼領事館及伊斯蘭脫維善紀念中學等團體捐贈《可蘭經》和地墊，讓他們於齋戒月在房內祈禱。

清真寺停慶祝 教長籲「與困難共存」

在社交距離措施下，穆斯林前年和今年的齋戒月均未能在清真寺慶祝，九龍清真寺教長Mufti Muhammad Arshad稱不理想，籲信徒選擇與困難共存，承擔社區責任，並期望社交距離措施早日放寬，讓穆斯林可慶祝齋戒月。

明報記者

（新冠疫情）