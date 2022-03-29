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增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈

【明報專訊】本港連續3日新增少於1萬宗新型冠狀病毒個案，昨新增7685宗陽性。隨着疫情回落，市面人流上升，再加上下周二（4月5日）是清明節，周末料現掃墓人潮，政府專家顧問許樹昌以農曆新年後疫情反彈為鑑，建議市民分散不同日子祭祖。特首林鄭月娥亦對市面人流回升表示擔心，呼籲市民繼續忍耐，冀未來3周將疫情穩定控制至更低水平，待下月21日起有序放寬措施。

昨新增7685宗陽性個案，包括3227宗核酸檢測陽性、4458宗快速抗原檢測陽性，總數少於前兩日的8000多宗，並未有新增院舍出現疫情，第五波累計超過112萬人染疫，公立醫院增143名患者離世。

張竹君：如要外出 郊外好過商場

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時仍有很多感染個案，包括相當數量的未呈報或無病徵個案，認為一人染疫背後或存在數宗個案，故相信實際染疫人數不止百多萬，擔心未來若人流增加，如港大推算的病毒即時繁殖率高於1（即一名患者傳染多於一人），疫情便有可能反彈。她說疫情與人流有很大關係，建議市民如要外出，可到郊外或人流較少的地方，較前往商場等密閉室內空間好。

過去的周末市面人流回升，特首林鄭月娥對此表示擔心，稱距離下月21日分階段放寬社交距離措施仍有3至4周，其間有多日假期，而現時天氣較好，可理解市民抗疫疲勞而想外出，但呼籲市民繼續忍耐一段時間，冀未來3周將疫情穩定控制至更低水平，以期下月21日有序放寬措施。她提醒市民，即使外出也要嚴守防疫，包括戴好口罩、避免到人多擠迫地方及跨家庭聚會，強調跨家庭聚會相關規例仍生效，須靠市民自律。

人流增 林鄭籲忍耐待下月有序鬆綁

下周二是清明節，以往清明節前的周六及周日都有大批孝子賢孫掃墓。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，上月農曆新年期間市民有不少活動，致疫情反彈，故建議市民分散在不同日子祭祖，以減少聚集，「只要有心，幾時都可以拜祭（先人）」。

孔繁毅料兩三周後可跌至三位數

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《千禧年代》表示，現時疫情整體趨勢向好，感染個案正慢慢回落，預計兩至三周後能回落至三位數。他說，疫情是否受控視乎多項因素，若到6月時有九成或以上市民已接種三劑疫苗，同時累計多達450萬至500萬人已染疫，而每日新增個案少於100宗，放寬限制後疫情未見反彈等，便代表疫情已受控。他預計屆時市民可在室外除下口罩，惟病毒仍有相當高傳播性，料難以完全放寬限制，市民或要每年冬季接種疫苗加強劑。

（新冠疫情）

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