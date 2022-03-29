港聞

港聞一

遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩

【明報專訊】本港第五波新冠疫情死亡個案持續增加，疫情高峰時公眾殮房空間一度不敷應用。衛生署長林文健昨日表示，公眾殮房遺體儲存空間已由1350個增至逾4600個，過去一周急症室離世人數逐漸回穩，但會密切留意使用量，有需要時會再增加遺體儲存量。

加快辨認遺體程序 火化節數增至每日300

林文健稱，第五波爆發以來公立醫院離世病人急升，2月下旬至3月上旬疫情頂峰時許多病人在急症室離世，過去一個月公眾殮房需處理的遺體以倍數增加。他說，遺體儲存空間已由1350個增至逾4600個，其中新富山殮房可提供約800個，有500個上周五已交付使用。

林指出，富山殮房附近新增的遺體儲存設施已安放逾1800具遺體，家屬上周起在警方安排下陸續到場辨認遺體，昨起會見家屬和辨認遺體的個案，會由每日數十個增至200個。第五波累計逾7000人離世，他稱感到難過，並對死者家屬致以最深切慰問。署方設情緒支援熱線9814 1325，每日朝九晚九運作至下月30日，由臨牀心理學家為死者家屬提供情緒支援。

食環署長楊碧筠表示，屍體處理隊已由10隊增至25隊，搬運遺體人手增50%，屍體運送工作已回復正常。她說除了用量極低的長洲火葬場，食環署轄下其餘5個火葬場可供預約節數，由上月起逐步增至每日近300節，和合石火葬場下月初多兩個火化爐投入服務。

（新冠疫情）

相關字詞﹕衛生署 公眾殮房 遺體 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派
污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳
稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
圍封強檢
圍封強檢
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」
僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
環評中央數據庫料明年推
環評中央數據庫料明年推
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
委任選出核數師 記協下月開特別大會
委任選出核數師 記協下月開特別大會
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
大灣區GBA新聞：連接鐵路 全國最大臨港倉庫群南沙竣工
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】陳智思劉家明任M+正副主席 任期兩年
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】下月法國大選 選民在港有得投
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用