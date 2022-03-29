遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩

加快辨認遺體程序 火化節數增至每日300

林文健稱，第五波爆發以來公立醫院離世病人急升，2月下旬至3月上旬疫情頂峰時許多病人在急症室離世，過去一個月公眾殮房需處理的遺體以倍數增加。他說，遺體儲存空間已由1350個增至逾4600個，其中新富山殮房可提供約800個，有500個上周五已交付使用。

林指出，富山殮房附近新增的遺體儲存設施已安放逾1800具遺體，家屬上周起在警方安排下陸續到場辨認遺體，昨起會見家屬和辨認遺體的個案，會由每日數十個增至200個。第五波累計逾7000人離世，他稱感到難過，並對死者家屬致以最深切慰問。署方設情緒支援熱線9814 1325，每日朝九晚九運作至下月30日，由臨牀心理學家為死者家屬提供情緒支援。

食環署長楊碧筠表示，屍體處理隊已由10隊增至25隊，搬運遺體人手增50%，屍體運送工作已回復正常。她說除了用量極低的長洲火葬場，食環署轄下其餘5個火葬場可供預約節數，由上月起逐步增至每日近300節，和合石火葬場下月初多兩個火化爐投入服務。

（新冠疫情）