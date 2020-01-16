孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算

孔：數字較流感死亡率稍高

孔繁毅在港台《千禧年代》表示，不應使用官方公布的染疫人數，即約100萬人為分母計算死亡率（即本文提及的病死率）。他說，以港大醫學院早前公布的估算數字計算，病死率應約0.18%，較季節性流感的死亡率稍高。他其後向本報稱，新冠疫情爆發前，本港過去10年平均季節性流感病死率約為0.1%，若新冠病毒的病死率為季節性流感的10倍，就可以視為高比率。

許倡公布每若干人口死亡個案

不過，許樹昌指港大曾推算到5月1日，第五波死亡人數達約5000，惟現時數字已超估算，反映數學模型只具參考價值，而全球甚少地區會利用估算數據計算病死率，建議本港應「跟普通人嘅做法」。他引網上數據庫「Our World in Data」為例，相關網站不但公開不同地區的死亡人數，亦會公布該地每100萬人口的死亡個案，如截至前日（27日），美國在爆疫以來，每100萬人約2934人死亡。許建議，本港可按現時的計算方法繼續發布病死率，同時可參考上述方法，一併公開每若干人口的死亡人數。

以現有逾97萬宗死亡個案的美國為例，美國疾病控制與預防中心在網站內提供每10萬宗呈報個案的病死率、每10萬人口中的離世個案、總死亡人數等；而有逾16.4萬宗死亡個案的英國，政府除在官方網站公布總死亡人數，亦會提供每10萬人的離世個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，部分大學數學模型分析結果顯示「一個個案後面可能有幾個個案」，相信社區不止百多萬人染疫，惟署方未能掌握確實染疫人數，故只能用呈報數字為分母計算病死率，現時公布的只是「呈報個案的病死率」。

47宗不在醫局死亡 多本身有病

另外，衛生防護中心昨公布第五波共有47宗由法醫呈報的不在醫管局死亡的個案，年齡介乎51至98歲，逾八成死者未打足兩針，大部分人本身有病在身，其中6人為院舍院友。張竹君透露，據法醫初步分析，有4人可能死亡時帶新冠病毒（die with）。

有份檢視死亡個案的許樹昌表示，暫分析了第五波逾200宗個案，死於新冠病毒（die of）、死亡時帶新冠病毒（die with）及不確定（uncertain）的個案約各佔三分之一，有關比例將隨分析樣本增加而改變。

（新冠疫情）