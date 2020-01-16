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林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理

【明報專訊】本港第五波新型冠狀病毒疫情累計已錄得逾112.3萬宗陽性個案，特首林鄭月娥昨日承認感染數字比現時官方報告數字高，「常理都知道唔應該止100萬」，尤其部分市民在快速測試陽性申報平台推出前已染疫並康復。她又以近日被圍封強制檢測的大埔廣福邨4幢大廈25%居民感染比例，再按本港人口推算，即約180萬人感染，但強調要知道更準確的感染數字並不容易，料當疫情穩定後需整理數字。

今波287次圍封 初陽比例持續降

林太表示，第五波疫情以來已進行287次大廈圍封強制檢測，過去一周發現初步陽性比例持續下降，其中最低一次是一幢大廈受檢549人當中，只找到兩宗初步陽性、即陽性比率約0.4%。翻查政府昨日公布的資料，上述大廈為粉嶺牽晴間第5座。

廣福邨4廈1/4人中招 推算港180萬人染疫

大埔廣福邨早前有4幢大廈因為污水驗出病毒檢測量偏高，而被圍封強制檢測。林太表示，在5383名居民中找到263宗初步陽性，佔4.9%，屬相對低的比例，但同時有約兩成居民、即1149人因為已感染而毋須強檢，即意味大廈有四分之一人已感染。

被問廣福邨4幢大廈有四分之一居民感染，是否反映本港的感染情况，林太說，近日很多學者透過模型推測香港整體感染率，而現時本港確診人數逾百萬，「常理都知道唔應該止100萬」，尤其早期未推出快速測試陽性申報平台前，相信不少人染疫並已康復；以上述圍封強檢數字來看，再以本港740萬人口計算，即約有180萬人感染，相較港大醫學院的估算數字仍偏低。她表示，要知道更準確的感染數字並不容易，但承認現時感染數字是多於每日報告的累積數字。

圍封一成住戶沒應門 2800人無檢測

林太主動提及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅上周末曾向她反映，本港計算死亡率時應以實際感染人數為分母，而非官方確診人數為分母（詳見另稿），這樣計算出的死亡率會更準確。她形容孔繁毅的說法有理據，可更準確反映香港感染人數，但現時很難說清楚分母應是400萬抑或人口四分之一，「要再做工夫」。她認為，待日後疫情較穩定時，須整理和重新分析數字，以便了解疫情客觀情况。

她又說，第五波疫情圍封強檢行動中，約10.5%住戶沒有應門，另有約2800名居民無遵從規定檢測，佔總受檢人數3.5%，呼籲市民在抗疫工作守法。

倘推全民強檢 過去3月曾染疫者毋須驗

另外，林太表示仍沒放棄全民強制檢測，但沒有具體時間表，強調必須要找到最佳時機，以達至最佳結果。她提到，如日後推行全民強制檢測時，過去3個月內曾染疫的市民毋須檢測，即豁免安排與現時大廈圍封強制檢測一樣。

明報記者

（新冠疫情）

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相關字詞﹕孔繁毅 死亡 新冠疫情 林鄭月娥

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