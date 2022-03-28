【Emily】陳智思接掌M+ 商界4人入局

不過，消息話M+希望變得更貼地、大眾化，主席上任後要尋找M+嘅「business model」。另外，據了解，香港故宮文化博物館工程將於今年內如期完成，而且不超支。

消息：要尋「business model」

陳智思畢業於美國加州波莫納學院（Pomona College）藝術系，做過唔少相關公職，例如係古物諮詢委員會主席、活化歷史建築諮詢委員會主席等等。據了解，M+董事局今次共有5人離任，除羅仲榮，仲有副主席羅榮生，成員羅啟妍、高思雅和龐俊怡，另外新加入嘅4名成員都係有商界背景，包括中銀香港獨立非執行董事馮婉眉等。據了解，陳智思上任後面對嘅挑戰包括要幫M+開源，將來門票一定要收費，仲有專題展覽；外國一啲大型展覽有商業機構贊助係平常事，呢點就要新主席利用自己嘅網絡去提升有關贊助。

此外，據悉M+工程有可能超支，雖然工程唔係主席嘅職責，但相信新主席上場都無可避免要面對外界嘅質詢。