大灣區GBA專題：2019年調查：廣東2/3人用粵語 全球使用者1.2億

【明報專訊】粵語又稱廣東話、廣府話，俗稱白話，是一種漢藏語系漢語族的聲調語言。粵語是漢語七大方言之一，也是漢族廣府民系的母語。「粵語」之名源於中國古代嶺南地區的「南越」。「越」是一個泛稱，古代「越」、「粵」通假。相對於中原的「華夏」，先秦古籍中長江中下游以南地區的部族常統稱為「越」，文獻上稱之為百越、百粵、諸越，包括「吳越」（蘇南浙北一帶）、「閩越」（福建一帶）、「揚越」（長江中下游、江淮之間）等，現在鄰國「越南」之名也是源於位處百越的南部。隋唐以後「越」、「粵」二字開始有所區別，前者多用於江浙吳語地區，後者多用於嶺南兩廣（廣東與廣西），長期作為嶺南地區的統稱。粵語有九聲六調，由中原雅言和嶺南古越語融合發展而成，是保留古漢語成分較多的一種方言。
2016年港府統計：會說粵語人口比例微降
2019年《關於粵語傳承與保護現狀的調查報告》指出，當時廣東省約1億人口中，約有6700萬人使用粵語；除廣東省外，還有近3300萬粵語使用者分佈在廣西和港澳地區；海外廣府華僑、華人約700萬；全球粵語使用者將近1.2億人。另截至本港政府2016年統計數字，全港5歲及以上人口當中626萬人（89%）以廣東話為慣用語言；會說廣東話的人口比例由2006年的97.7%微降至96.7%，能說普通話的5歲及以上人口由41.2%增至50.6%。2018年，港府對6至65歲人士（不包括聽力或言語有困難的人士）廣東話自我能力評估調查中，「非常好」為61.4%，「良好」為26.2%。