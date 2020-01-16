大灣區GBA專題：2019年調查：廣東2/3人用粵語 全球使用者1.2億

【明報專訊】粵語又稱廣東話、廣府話，俗稱白話，是一種漢藏語系漢語族的聲調語言。粵語是漢語七大方言之一，也是漢族廣府民系的母語。「粵語」之名源於中國古代嶺南地區的「南越」。「越」是一個泛稱，古代「越」、「粵」通假。相對於中原的「華夏」，先秦古籍中長江中下游以南地區的部族常統稱為「越」，文獻上稱之為百越、百粵、諸越，包括「吳越」（蘇南浙北一帶）、「閩越」（福建一帶）、「揚越」（長江中下游、江淮之間）等，現在鄰國「越南」之名也是源於位處百越的南部。隋唐以後「越」、「粵」二字開始有所區別，前者多用於江浙吳語地區，後者多用於嶺南兩廣（廣東與廣西），長期作為嶺南地區的統稱。粵語有九聲六調，由中原雅言和嶺南古越語融合發展而成，是保留古漢語成分較多的一種方言。