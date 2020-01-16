大灣區GBA專題：普教下穗青少講母語 推「人文灣區」廣東話響全國 音樂人林健華：今年推粵語歌良機

明報記者 劉曉宇

去年底，廣州大學廣州發展研究院、廣東省區域發展藍皮書研究會發布《中國廣州文化發展報告（2021）》藍皮書指出，隨着普通話教學推行20年，作為粵語文化發源地的廣州，年輕一輩不講粵語已成普遍現象，再過10年，引領廣州發展的精英有可能不擅粵語，建議推廣普通話之餘要加強粵語文化傳承，助力粵港澳大灣區文化認同，更強調要實現粵港澳協同發展，有共通語言文化很重要，否則將難以實現《大灣區發展規劃綱要》「共建人文灣區」的期願。

港人廣州開港式粵語班 譚仔餐牌成教材

同樣在夜晚，天河區珠江新城一間寫字樓課室，10多名學生正學習以粵語自我介紹。「我要睇睇我嘅小抄先」，在廣州一港資銀行工作的湖南女生小張說。「唔係『小抄』，廣東話應該用『貓紙』。」被同學們打趣稱為「西關小姐」（西關口音在廣東通常被認為標準粵語口音）的鍾老師立即糾正，一邊在白板上寫下粵語拼音「maau1 zi2」。

這間名為「粵講粵好」的粵語學習中心由香港人Ric在2015年開辦，網站介紹「由土生土長的香港及廣東人成立，專門教授港式粵語」。廣東的粵語培訓機構不少，惟其吸睛在標榜「港式」。Ric表示「好多對廣東話感興趣的人都受到TVB（劇集）影響」，又說其實港式同廣式分別不大，除了一些詞彙區別，「例如廣州嘅粵語受到普通話影響好大」。

Ric參考其他粵語教學書自己編纂教材，包括了在香港搬屋、用餐、見工等日常情景，對話是地道港式表達。其中甚至收錄譚仔餐牌，「因為佢哋話鍾意食」。不過在課堂上，老師會將一些港人常見的中英夾雜調整為更貼近內地的說法，「WeChat我哋講『微信』，number用番『號碼』」，又補充「（太過港式的說法）在廣州會被覺得好作狀」。

對粵語暫樂觀 不像上海人不懂講滬語

課堂分為初級、中級班，從聲韻語法、組詞造句到對話，旨在讓學生於生活中簡單使用粵語。男女老少學員裏，有在港企工作的外省員工、和廣東人戀愛的新疆女孩、長居廣州20多年的文藝工作者、準備報考省會公務員的法學生……他們學習廣東話既出於興趣，也出於生活、工作需要。中心第一間教室設在深圳，近年又進駐珠海和廣州，現有10名來自香港、深圳和廣州本地的老師，同期學生百餘人。Ric表示開班初衷很簡單，未至懷抱弘揚粵語文化的偉大想法，只是覺得有人想學，自己可以教，「但始終比起日文、韓文，廣東話的學習者仍是小眾群體」。

問及是否覺得粵語文化受到衝擊，Ric態度樂觀，「暫時未見到像上海那樣，本地人唔識講嘅情况出現」。他又表示，不論英語或其他語言，語言每時每刻都在進化，粵語在粵港澳居民生活中有其價值和根基，「本身有價值便不需要講『保護』，像我們開班也是將有價值的地方去推廣」；此外，許多母語為粵語者有和他一樣的堅持，「和本地人交流一定用廣東話」。

對於如何加強粵語傳承，藍皮書其中一項建議便是建立嶺南文化影音基金，鼓勵創作粵語說唱歌曲及影視（見表）。事實上，有人將粵語定義為「中國唯一有流行文化圈的方言」，而香港更可謂粵語流行文化的奠基地，上世紀80年代至千禧年前後，港產片和港樂紅遍大江南北。

曾和林夕等詞人合作譜寫《與我常在》、《有病呻吟》、《你救哪一個》、《必殺技》等大熱粵語歌的作曲及作詞家林健華，2013年從香港北上廣州，已在這座「氣候、語言和飲食都相近」的城市生活9年，並成立了自己的音樂公司J10 Music，希望以廣州為新基點，推動粵語樂壇走出新天地。他更認為，今年是推廣粵語歌、帶動粵語文化的最好時機。

春晚現廣東話 《中國好聲音》粵語歌奪冠

「這一年多來出現一股粵語的風潮再起，而且很明顯是從官方層面推動」，林健華說。例如相聲演員姜昆在今年央視春晚以「學廣東話」為主題表演《歡樂方言》，結尾用粵語演唱《軍港之夜》，雖然生硬粵語令人發笑，許多粵語觀眾稱「有些尷尬」，但釋出宣傳粵語的信號強烈。去年《中國好聲音》比賽，廣東江門的伍珂玥以粵語歌奪冠，也是內地音樂選秀節目10年來首度出現粵語冠軍歌手；內地短視頻也湧現《野狼disco》、《失戀不怪她陣線聯盟》、《大風吹》等大量粵語歌和粵語改編歌，有些甚至由北方創作者填詞，以「塑料（形容水平一般）」廣東話演唱，並在編曲加入八九十年代的港樂元素。

林健華說這些「信號」令他安心，「之前要說『打壓』其實又不是，但整個制度可能會令說粵語的人慢慢變少。對於一個從本土到海外都很多人使用的語言來說，這個趨勢可能不是很健康」。林健華發覺，隨着大灣區概念漸漸成形，對粵語也起到了推動作用，「大家好像重新開始談論和重視粵語歌、粵語文化」。他又強調「在灣區離不開先做好粵語文化這個位，共融先炒得起」。

「我覺得今年會全城炒熱（大灣區文化）這個話題，再加上香港回歸25周年。所以今年（推廣）粵語的勢頭是最高值。」林健華表示，自己也會趁時機做一些推動粵語歌、粵語流行文化的工作，包括計劃與黃埔區政府合辦「灣區歌唱大賽」，目前正於方案階段，並有意進一步擴大至市級比賽，由灣區9+2城市的得勝選手再同場競技爭奪灣區歌王。

擬辦灣區歌唱賽 發掘下一個張學友

對比內地和香港市場，林健華認為內地市場基數大、對音樂類型包容度高，「可以支撐更多獨立音樂類型發展」。他亦認為，「粵語有九音，粵語歌演唱、歌詞都有自己的表達方式，與國語歌有不同之處，所以還是會有自己的市場」，但基於現時市場關注度、影響力等條件，香港再出現代表性歌手可能有難度，「我覺得順理成章的，廣州本土、國內應該有能代表粵語區的人物（歌手）出現」，而且他相信，就算粵語歌難遍及全國，粵語歌手們做好大灣區市場已很足夠。不過他也指出，內地版權制度尚未規範，很多時是「作品抄襲跑在前，快佔先機，版權的問題之後才補上」，這也是自己要學習適應之處，但相信「優質作品永遠有價值」。

目前，林健華的期望是首先做好本位，吸引更多香港歌手和音樂人到大灣區發展；加上政府一些政策支持，全力培育新一代音樂人和歌手，一起創作更多好作品。至於推廣粵語歌的手段，他笑言近年內地對香港文化的懷舊風潮，令不少創作者能用「舊招」獲得成功，如《野狼disco》、《大風吹》等歌曲，「你會見到用那些老的東西去玩，還是有效果」。又例如他提議的灣區歌唱大賽，模式跟當年香港十八區業餘歌唱大賽實無太大分別。

「要發掘出一個具影響力的粵語歌手很不容易，第二個陳奕迅、鄭秀文，或是第二隊Beyond，暫時還未見到」，林健華道。但「歌神」張學友也是參加香港這個歌唱大賽出道，誰可料灣區歌唱大賽中會出現未來的灣區歌神，讓粵語歌再上顛峰。