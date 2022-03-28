市建局探討視像開法團會議 解疫下樓宇維修樽頸

民政事務總署回覆稱，《建築物管理條例》沒有明文規定業主立案法團舉行管理委員會會議或業主大會的形式，但必須遵從會議通知和法定人數等要求，而不同大廈的公契亦可能就會議形式作出規限。

須釐清法例下身分核實等要求

韋志成昨發表網誌稱，過去1個多月已有約40個樓宇復修資助計劃下的法團登記由市建局協助視像直播大維修承建商開標，其中5個法團完成開標，但法團疫下未能召開業主會議通過聘用議決。市建局正審視法例下法團舉行業主會議的規定和要求，冀借鑑視像股東大會經驗，研究設立處理大廈管理事務的視像會議平台，利用數碼身分認證技術，核實業主身分和持有的業權份數，以便業主討論和投票。

韋表示，市建局初步歸納視像業主會議有3方面需要釐清，其一是《建築物管理條例》並無說明「線上視像會議平台」是否符合「地點」的定義；二是若涉電子方式投票便需確認業主「親自投票或委派代表投票」，以符合法例要求，並要點算有效業權分數，涉及較複雜的數碼身分認證技術；三是過去有法庭個案判辭提及，改變會議形式必須得到全體業主一致同意，但現時要召開實體業主會議通過改變會議形式，難度甚高。他又稱，網上會議亦需兼顧網絡保安問題，包括會議及投票紀錄的數據儲存、業主私隱及敏感資料的保安措施等。

研究成熟後選一復修項目作試點

韋志成稱，當研究成熟，市建局將揀選一個樓宇復修工程項目作為視像業主會議試點。

陳志球歡迎市建局的建議，在社交距離措施下，法團難以召開業主大會，部分如清潔公司續約等無爭議的議決或先由法團先行通過，但大維修就完全停頓，「或者斬件式，先做必要的部分」。