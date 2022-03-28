七人車高速失控 捱撞私家車連翻觔斗反肚

七人車司機被捕 鐵騎險遭殃

29歲姓劉的私家車男司機胸痛及手部受傷，救護員即場初步包紮後經救護車送院治理。七人車的21歲外籍男司機及同行乘客無受傷，警方經初步調查，司機涉嫌危駕被捕，帶署扣查。

現場為屯門公路往九龍方向，近大欖共有4條行車線的路段。綜合網上流傳多條片段，涉事白色七人車沿左一線高速行駛，由第一線切第二線越過前方車輛，再返回第一線時開始失控「搖頭擺尾」，駛向右邊猛撼第三線的私家車，被撞私家車隨即向左翻滾，撼向路肩石壆始停下，四輪朝天，車底一度冒出白煙。兩車相撞時，七人車亦險撞向另一輛在快線行駛的電單車。意外時，其他駕駛者紛紛收慢閃避，及後有多輛車停在路肩，司機及乘客下車協助一度被困的男司機。

消防接報到場，將車輛停在左一、二線之間，消防員臨時指揮交通及為傷者作初步治理。警方到場將部分行車線臨時封閉，左一線及路肩滿佈零件及雜物，相撞位置留有多段胎痕。被撞私家車嚴重損毁，兩車其後由拖車拖走。