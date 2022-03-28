港俄刑事司法互助協定 擬年內交立會審

移交判刑人協定 保安局：待俄通知後刊憲

2020年6月30日《港區國安法》實施後，英美等多國暫停執行香港移交逃犯及司法互助協議，與本港有刑事司法互助協議的國家減至21個，有移交逃犯協議的減至10國。俄羅斯則是其中一個最早與中國簽訂司法互助及引渡協定的國家，分別在1993年及1997年生效。

被問及本港會否在現有協定基礎上，再與俄方商討移交逃犯協議，保安局回覆說「現時香港與俄羅斯並沒有簽訂移交逃犯協定」。

行會成員湯家驊說，看不到為何港、俄不能討論簽訂移交逃犯協定，認為做法符合司法公義，亦與近日西方制裁俄羅斯無關，「我不覺得要『躺平』不討論（移交逃犯協定），反而應與所有其他明白我們處境的國家，進行這些雙方協議」。

雖然美、英及其盟友先後暫緩多條涉港雙邊協定，但保安局回覆本報查詢時證實，本港與澳洲、法國及英國的移交被判刑人協定仍然生效（見表）。保安局補充，2020/21年財政年度期間，原先處理3宗涉及美國的移交被判刑人申請，但由於美暫停對港協定，申請被美方即時終止處理。

3涉美移交申請告吹 英澳法仍生效

湯家驊表示，移交被判刑人出於人道考慮，贊成應該繼續。至於能否恢復其他已暫停的雙邊協定，湯家驊形容「球不在我們處」，如果西方國家放下成見，相信港府很願意恢復這些協議。

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