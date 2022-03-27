稱倘暫任表現獲認同 劉澤星考慮 「參選」坐正院長

稱不便討論程序問題

劉澤星昨出席商台《政經星期六》後接受傳媒訪問，他說感謝張翔賞識，推薦他出任院長，他不便討論程序問題，但希望可在醫學院做到「我希望嘅貢獻」。

前日張翔發信後，劉澤星同日去信醫學院成員，表示很高興獲委任，會繼續令醫學院更上層樓。被問到任命獲批准前便向醫學院發信是否恰當，劉解釋只是希望透過信件感謝張翔信任，重申自己未正式被委任就職。

劉昨說下周校委會將開會討論任命。但有知情人士前日向本報透露，校委會已取消下周定期會議，昨發電郵予委員，稱如本月31日或之前沒接獲委員反對，便假設大家同意通過醫學院暫任院長安排，8月1日生效。本報昨向港大查詢校委會會否再開會，港大重複前日回應，稱處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定程序。據了解，校長前日發出有關推薦人選電郵，考慮之一是讓醫學院同仁知道有關推薦，並待校委會批准，不希望成員從傳媒得知該消息。