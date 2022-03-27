稱倘暫任表現獲認同 劉澤星考慮 「參選」坐正院長

【明報專訊】港大校長張翔前日去信醫學院成員，稱已建議校委會批准醫學院內科學系主任劉澤星出任暫任院長一職，接替將離任的現任院長梁卓偉。對於有港大高層消息人士認為校長在校委會未正式通過任命便公布推薦，有違程序公義，不尊重校委會，劉澤星昨回應時表示，暫任院長一職仍需待校委會通過任命才正式生效，現時不便討論程序事宜；對於港大將就院長職位展開全球招聘，劉昨表示如得到校委會同意，在他暫任院長時「大家認為做得好」，「當然會考慮」參與招聘遴選，正式擔任院長。
稱不便討論程序問題
劉澤星昨出席商台《政經星期六》後接受傳媒訪問，他說感謝張翔賞識，推薦他出任院長，他不便討論程序問題，但希望可在醫學院做到「我希望嘅貢獻」。
前日張翔發信後，劉澤星同日去信醫學院成員，表示很高興獲委任，會繼續令醫學院更上層樓。被問到任命獲批准前便向醫學院發信是否恰當，劉解釋只是希望透過信件感謝張翔信任，重申自己未正式被委任就職。
劉昨說下周校委會將開會討論任命。但有知情人士前日向本報透露，校委會已取消下周定期會議，昨發電郵予委員，稱如本月31日或之前沒接獲委員反對，便假設大家同意通過醫學院暫任院長安排，8月1日生效。本報昨向港大查詢校委會會否再開會，港大重複前日回應，稱處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定程序。據了解，校長前日發出有關推薦人選電郵，考慮之一是讓醫學院同仁知道有關推薦，並待校委會批准，不希望成員從傳媒得知該消息。