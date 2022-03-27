耗10小時拆變壓器抽油鋸箱 海關檢億元可卡因

拘3人 兩少年明提堂

海關早前鎖定一個上月26日從哥斯達黎加經海路抵港、報稱載有電力變壓器的貨櫃，利用X光機檢查發現變壓器內藏不同組件，當中有組件傾側，決定打開變壓器檢查。該變壓器體積龐大及材料堅固，頂蓋封口用逾100粒螺絲鎖緊，打開後有個注滿750公升油的油缸，將油抽出發現有一層金屬板蓋着零件，經長時間切割鐵板後發現有10個鐵箱，每個均被厚鉛板蓋住，之間再有銅線綑着。關員發現銅線不規則，有別變壓器零件，遂將鐵箱鋸開，發現每個均藏10塊磚狀可卡因，每塊約重1.2公斤。行動共檢獲100塊共重120公斤可卡因，市值約1.1億元，關員前後花共10小時。

海關再展開監控遞送行動，將變壓器包裝還原放回貨櫃再送回貨櫃碼頭。一間物流公司提取該貨櫃送往天水圍物流場，兩周後再轉往古洞另一物流公司，拆櫃後在貨倉存放約一周，至上周四物流公司按指示將變壓器送到新田一空地，14及15歲男學生簽收貨物，關員上前拘捕，相信他們被黑社會操控，翌日再於葵涌拘捕49歲女子報稱物流公司職員，負責整個物流過程。海關稱，販毒集團非常小心謹慎，骨幹成員從未出現，遙控多間物流公司不斷轉換收藏地點，覺得安全才派人收貨，初步相信該批毒品供應本地市場。