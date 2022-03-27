承辦商設計兼建造 新模式兩公屋項目年內招標

房委會首個「設計及建造」公營房屋項目為今年6月招標的古洞北第19區第二期，涉及約4330個單位；以及12月招標的屯門第54區第4A（南）號地盤和第5號地盤，涉及約2350個單位。房委會發言人表示，新採購模式下，承建商需一併負責設計和建造，讓房委會可借助私人機構資源和專業知識，進一步優化整個建造流程。

標書採組裝合成縮短合約期可加分

為鼓勵承建商進一步優化建造流程及提升生產力，房委會將加入新評審項目，鼓勵承建商更廣泛採用「組裝合成」建築法、「機電裝備合成法」和其他嶄新建築科技。另亦容許投標者在標書建議縮短合約期以獲取額外評分，增加投標競爭。

涉6700伙 房會委員：助加快建屋增質素

房委會建築小組主席陳志球表示，新採購模式下房委會將公營房屋設計交予承建商負責，可提升私人機構參與空間，房委會亦可節省前期設計時間和成本，加快興建進度，惟暫未知此舉比原先時間加快多少。他不擔心承建商負責設計會降低公營房屋質素，稱不少承建商具豐富設計及建屋經驗，曾參建多個大型居屋項目，故相信新模式會令公營房屋質素更好。