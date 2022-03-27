東涌延線總站近紅樹林 環團憂威脅易危斑灰蜻

明報記者 馬耀森

東涌延線最快明年動工，2029年竣工，港鐵正就環評報告諮詢公眾。報告指出，港鐵曾就東涌西站考慮3條走線，包括在現有東涌站往南再轉向西，繞過北大嶼山醫院，於裕東路設站；另一方案於東涌站往西再向南，在北大嶼山醫院旁邊的松仁路設站，但顧問認為該兩方案有缺點，例如施工可能超出醫院的震動限制，以及車站位置未能覆蓋目標服務範圍，故認為並非首選方案。

首選方案地底走線 工地範圍錄保育物種

至於被選為首選方案的走線，採取偏北路線，穿過馬灣涌村，再繞回逸東邨西面設站。報告稱，該走線會採取鑽挖隧道方式興建，以避開紅樹林、泥灘及樹林等生境；報告又說，該方案的環評範圍內記錄多種具保育價值的物種，包括在工地範圍內發現盧氏小樹蛙、土沉香及長腹灰蝶等具保育價值的物種。

憂施工期間水浸損生境 促加強收集污水

綠色力量總監鄭睦奇表示，該組織於2015及2016年在黃龍坑河口西岸紅樹林進行調查，發現斑灰蜻的繁殖種群，該物種在本港十分罕見。他稱黃龍坑河口旁邊有天然山澗，為河口補充淡水，形成鹹淡水生境，而該處的生境亦甚為敏感，擔心東涌西站選址與紅樹林太接近，施工期間若遇上大雨引致水浸，擔心地盤排放的污水會流到紅樹林及附近的山澗，影響鹹淡水生境，促港鐵加強在地盤收集污水的措施。

港鐵的環評報告稱，項目評估範圍內共錄得25種蜻蜓及豆娘，當中4種具保育價值，包括斑灰蜻、彩虹蜻、烏微橋原蟌及紅胭蜻，不過並非位於工地範圍。

另外，鄭睦奇稱，黃龍坑旁邊的紅樹林擁高生態價值，惟南面的綠化土地被劃為商業用途，擔心在東涌西站選址形成鐵路效應下，人流增加，加速商業發展，為生態帶來壓力。

港鐵：裝圍板設收水渠 免影響紅樹林

港鐵回覆本報稱，東涌線延線西段的新鐵路隧道將以隧道鑽挖機建造，以避開所有紅樹林、泥灘及林地，減少相關工程對地面生態的影響。 至於東涌西站工程，鑑於東涌灣的潮間帶具較高生態價值，東涌西站的位置已盡量與海岸線保持一定距離；工程會安排在不直接影響潮間帶的位置進行，港鐵亦會謹慎規劃地面施工工地，避開附近的生態敏感生境地及物種，施工前會於工地邊界先安裝圍板及於適當位置安裝收水渠，地盤廢水排走前亦會先經沉澱缸處理，以避免影響附近範圍，包括黃龍坑的生境及紅樹林棲息地。

（城市保育）

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