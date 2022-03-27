東涌延線總站近紅樹林 環團憂威脅易危斑灰蜻

【明報專訊】全長1.3公里的東涌延線工程新增兩個車站，當中東涌西站將成為新總站，最快明年動工。港鐵向環保署提交的環評報告顯示，項目首選走線沿東涌以北，穿過馬灣涌村，再繞回逸東邨西面設站，採地底走線以避開紅樹林、泥灘等生境。但綠色力量稱，東涌西站選址與黃龍坑西岸的紅樹林最近相距不足100米，而紅樹林有一種在《國際自然保護聯盟》（IUCN）瀕危物種紅色名錄中列為「易危」物種、在本港十分罕見的「斑灰蜻」棲息及繁殖，擔心車站在施工期間開挖及填土工程會影響泥灘及附近天然河溪水質，促港鐵加強在地盤收集污水的措施。
明報記者 馬耀森
東涌延線最快明年動工，2029年竣工，港鐵正就環評報告諮詢公眾。報告指出，港鐵曾就東涌西站考慮3條走線，包括在現有東涌站往南再轉向西，繞過北大嶼山醫院，於裕東路設站；另一方案於東涌站往西再向南，在北大嶼山醫院旁邊的松仁路設站，但顧問認為該兩方案有缺點，例如施工可能超出醫院的震動限制，以及車站位置未能覆蓋目標服務範圍，故認為並非首選方案。
首選方案地底走線 工地範圍錄保育物種
至於被選為首選方案的走線，採取偏北路線，穿過馬灣涌村，再繞回逸東邨西面設站。報告稱，該走線會採取鑽挖隧道方式興建，以避開紅樹林、泥灘及樹林等生境；報告又說，該方案的環評範圍內記錄多種具保育價值的物種，包括在工地範圍內發現盧氏小樹蛙、土沉香及長腹灰蝶等具保育價值的物種。
憂施工期間水浸損生境 促加強收集污水
綠色力量總監鄭睦奇表示，該組織於2015及2016年在黃龍坑河口西岸紅樹林進行調查，發現斑灰蜻的繁殖種群，該物種在本港十分罕見。他稱黃龍坑河口旁邊有天然山澗，為河口補充淡水，形成鹹淡水生境，而該處的生境亦甚為敏感，擔心東涌西站選址與紅樹林太接近，施工期間若遇上大雨引致水浸，擔心地盤排放的污水會流到紅樹林及附近的山澗，影響鹹淡水生境，促港鐵加強在地盤收集污水的措施。
港鐵的環評報告稱，項目評估範圍內共錄得25種蜻蜓及豆娘，當中4種具保育價值，包括斑灰蜻、彩虹蜻、烏微橋原蟌及紅胭蜻，不過並非位於工地範圍。
另外，鄭睦奇稱，黃龍坑旁邊的紅樹林擁高生態價值，惟南面的綠化土地被劃為商業用途，擔心在東涌西站選址形成鐵路效應下，人流增加，加速商業發展，為生態帶來壓力。
港鐵：裝圍板設收水渠 免影響紅樹林
港鐵回覆本報稱，東涌線延線西段的新鐵路隧道將以隧道鑽挖機建造，以避開所有紅樹林、泥灘及林地，減少相關工程對地面生態的影響。 至於東涌西站工程，鑑於東涌灣的潮間帶具較高生態價值，東涌西站的位置已盡量與海岸線保持一定距離；工程會安排在不直接影響潮間帶的位置進行，港鐵亦會謹慎規劃地面施工工地，避開附近的生態敏感生境地及物種，施工前會於工地邊界先安裝圍板及於適當位置安裝收水渠，地盤廢水排走前亦會先經沉澱缸處理，以避免影響附近範圍，包括黃龍坑的生境及紅樹林棲息地。
（城市保育）
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