冀助突破零和遊戲

根據CRI單張,CRI對外定位係非牟利、無黨派嘅研究組織,專門向政策制訂者、國際企業和非政府組織分析中國崛起嘅風險同機會,包括人工智能、科技、人權同經濟,並與曾經同中國官商民間親身交手嘅國際專家合作,以突破「為價值觀『企硬』」(Standing up for our values)同「經濟機遇」(economics opportunity)兩難選擇嘅零和遊戲,甚至表明唔會迴避提出唔受歡迎或高度批判嘅分析。

CRI又話,佢哋嘅分析會始終扎根於人權、法治、民主價值,以及社會責任和商業道德之中。

香港監察高級政策顧問參與

郭榮鏗同莫乃光落水,目前CRI話參與者有前香港立法會議員、國際學者、前外交官、人權分子等。已知公開參與嘅包括「香港監察」嘅高級政策顧問Sam Goodman。根據Goodman近日喺《外交雜誌》等刊物撰文透露,CRI會喺5月正式啟動。