懸空7月 杜淦堃獲委法官推薦委員 大律師會曾薦蘇朗年 政府「邀請推薦」另一人選

戴啟思：人選首度不獲接納不尋常

戴啟思接受查詢時說，據他理解，這是首次有大律師公會或律師會建議人選不獲特首接納，形容「情况不尋常」；同時他認同條例下特首有最終委任權。

大律師公會前主席戴啟思去年8月辭任司法人員推薦委員會委員，公會當時推薦時任執委、資深大律師蘇朗年（Neville Sarony SC）接替。大律師公會昨在聲明中解釋，認為基於公眾利益不應再延誤大律師委員任命一事，故一致決議推薦杜淦堃出任，並歡迎特首接納並委任。資料顯示，在大律師委員懸空的7個月期間，特首林鄭月娥根據委員會建議委任12名法官。

同樣曾任委員的律師會前會長蘇紹聰則說，不清楚是否有不接納人選的先例，但說他在其他法定組織曾見過，政府要求提名的機構再考慮，認為同類決定多出於維護法定機構的可信性。他補充，今次或是大律師公會自己重新考慮後，提出更適合人選供特首考慮。

杜被視溫和 蘇曾批港府

杜淦堃在今年1月底就任大律師公會人選，被視為業界中間溫和。蘇朗年在上任公會主席夏博義任內擔任執委，並定期於專欄撰稿論政，不時批評港府，如在2019年6月曾撰文批評警察作風與暴徒無異，同時他多番強調香港普通法制及司法獨立是香港最大資產，並批評外國政客要求外籍法官辭去香港終審法院職務。

政府昨日無回應是否首次不接納法律團體建議的司法人員推薦委員會代表。

任期15月 較慣常兩年短

對於杜淦堃任期只有15個月，政府發言人稱，大律師委員空缺原有任期在今年6月30日屆滿，只剩下3個月，由於法例下委員每次任期不得多於兩年，所以任期至明年6月30日，令7名特首委任委員中，杜淦堃及兩名現任委員一同於明年6月底屆滿，另外4名續任委員任期則至2024年6月底，以期令委員會工作更有延續性。

根據《司法人員推薦委員會條例》，特首委任大律師人選前須諮詢大律師公會執委會。