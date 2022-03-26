1.5萬人資料傳不明電郵 選舉處再泄選民資料

涉中英文名住址 處方致歉

選舉事務處表示，初步調查發現該處一名職員沒跟從部門指引，周三（23日）晚擬將載有選民資料的檔案傳送到其私人電郵地址，以方便工作，但該職員在傳送過程中輸入錯誤的電郵地址，導致檔案發送至一名不明收件人。涉及的檔案載有約1.5萬名選民的中英文姓名及住址，以按房署提供的資料覆核選民的登記住址，當中並無身分證號碼、出生日期及性別等資料；涉事員工即時調離原有崗位，並會提醒所有員工必須遵守部門指引，不可將任何載有選民資料的檔案傳送至私人電郵地址。

選舉處又稱，會嚴肅跟進及調查事件，徵詢個人資料私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室意見，全面檢視事件及採取適當改善措施，以防同類事件再發生，並會通知涉及的選民。處方亦已就事件及上述的跟進行動向選舉管理委員會匯報，選管會責成處方採取一切補救措施，包括防止相關資料進一步外泄，並就今次事件詳細調查，同時應加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要。

葛珮帆：沒汲教訓 監管現問題

選舉事務處2016年曾遺失當年立法會選舉葵青區一本載有8000人資料的選民登記冊，至兩年多後才被傳媒揭發，2017年亦曾遺失兩部載有特首選委及全港選民資料的手提電腦。

民建聯立法會議員葛珮帆形容今次錯失「極不負責任」，亦沒汲取過去兩次遺失資料教訓，雖有報警，但在網絡世界，資料若已外傳，不能保證會否進一步外泄。她認為個人資料的收集、存取及銷毁均有標準，從技術層面，處方應可確保檔案不可外傳，認為今次事件反映整個監管、處理檔案的程序出問題，單是提醒其他員工並無實質作用，期望當局詳細調查。