張翔搶閘公布 薦劉澤星暫掌醫學院 校委會仍待通過任命 消息人士：如被校長決定綑綁

沒回應是否符程序公義

港大稱過渡期需有暫任院長

本報昨向港大查詢，張翔公開發信支持劉的做法是否符合程序公義、推薦前須否成立遴選委員會、全球招聘院長進度等，港大未有正面回應，只表示校方處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定程序，又稱在國際學術界中，人才流動屬正常事務，由於全球招聘需時，在過渡期間，為確保學院能繼續日常運作及發展，大學需要委任暫任院長，負責管理學院事務。

校委會原待月底通過任命

消息人士：現公布推薦不恰當

本報從兩個獨立消息獲悉，港大校委會尚未通過劉澤星任命。有知情人士稱，港大校委會本周宣布取消下周定期會議（見表），校委會昨發電郵予委員，稱如本月31日或之前，沒接獲委員反對，便假設大家同意通過醫學院暫任院長安排，且於今年8月1日生效。

該知情人士形容，雖不反對劉澤星出任，但校委會未通過任命，校長已「鋪天蓋地」宣布人選，「程序似乎不當，令事情變得尷尬、好像已被校長決定綑綁」。

有可靠的港大高層人員消息人士說，劉澤星的任命雖可說已成定局，但認為校長堅持在校委會同意通過前公布推薦劉澤星任暫任院長，程序上不恰當，亦不尊重校委會。

據悉，港大校方一般於學院院長出缺及全球招聘展開時，開設暫任院長一職協助院務運作，由校委會通過人選。

張翔昨以「醫學院暫任院長」為題，去信醫學院教職員和學生（見表），公布已向校委會建議通過劉澤星出任暫任院長，任期今年8月1日生效，直至全球招聘新任院長到任為止；他又說，感謝劉願出任該職。

梁卓偉稱劉可令醫學院更強

梁卓偉昨午亦向醫學院成員發文，稱非常高興得悉劉澤星獲校長推薦，形容沒有比劉更有資格、更合適的繼任人，讚揚劉是令人尊敬的臨牀醫生、科學家及教育家（a respected clinician-scientist-educator），有信心他能帶領學院變得更強。

劉澤星：學術生涯最自豪時刻

劉澤星昨亦去信醫學院成員，表示高興獲委任，形容屬加入港大醫學院30年來「學術生涯最自豪時刻」。他又讚揚梁卓偉任醫學院院長9年來，學院各方面均有進步，形容其貢獻非筆墨能形容。他又表示，將繼續令醫學院發展更上一層樓，稱是答謝梁卓偉的最好方式。

劉澤星身兼多職（見表），包括港大醫學院內科學系主任、風濕及臨牀免疫學講座教授，在校外則是醫管局成員、新冠疫苗顧問專家委員會召集人等。至於去年11月請辭的梁卓偉，今個學年末離任，他是港大醫學院歷來最年輕院長，將於今年7月18日加入馬會，出任賽馬會慈善及社區事務執行總監。

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