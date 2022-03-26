張翔搶閘公布 薦劉澤星暫掌醫學院 校委會仍待通過任命 消息人士：如被校長決定綑綁

【明報專訊】港大醫學院院長梁卓偉去年底請辭，校方隨即表示將展開全球招聘。校長張翔昨去信醫學院成員，公布他已建議校委會通過任命港大醫學院內科學系主任劉澤星教授為暫任院長（Interim Dean），任期8月開始，文中感謝劉願出任該職。劉澤星昨亦發文感謝校長委託他接任醫學院院長。但據本報獲悉，校委會現仍在接收委員對該人選的意見，要待月底如果沒有校委反對，才決定是否通過任命。有可靠的港大高層人員消息人士認為，校長堅持在校委會同意通過前公布推薦，程序上不恰當，亦不尊重校委會。
沒回應是否符程序公義
港大稱過渡期需有暫任院長
本報昨向港大查詢，張翔公開發信支持劉的做法是否符合程序公義、推薦前須否成立遴選委員會、全球招聘院長進度等，港大未有正面回應，只表示校方處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定程序，又稱在國際學術界中，人才流動屬正常事務，由於全球招聘需時，在過渡期間，為確保學院能繼續日常運作及發展，大學需要委任暫任院長，負責管理學院事務。
校委會原待月底通過任命
消息人士：現公布推薦不恰當
本報從兩個獨立消息獲悉，港大校委會尚未通過劉澤星任命。有知情人士稱，港大校委會本周宣布取消下周定期會議（見表），校委會昨發電郵予委員，稱如本月31日或之前，沒接獲委員反對，便假設大家同意通過醫學院暫任院長安排，且於今年8月1日生效。
該知情人士形容，雖不反對劉澤星出任，但校委會未通過任命，校長已「鋪天蓋地」宣布人選，「程序似乎不當，令事情變得尷尬、好像已被校長決定綑綁」。
有可靠的港大高層人員消息人士說，劉澤星的任命雖可說已成定局，但認為校長堅持在校委會同意通過前公布推薦劉澤星任暫任院長，程序上不恰當，亦不尊重校委會。
據悉，港大校方一般於學院院長出缺及全球招聘展開時，開設暫任院長一職協助院務運作，由校委會通過人選。
張翔昨以「醫學院暫任院長」為題，去信醫學院教職員和學生（見表），公布已向校委會建議通過劉澤星出任暫任院長，任期今年8月1日生效，直至全球招聘新任院長到任為止；他又說，感謝劉願出任該職。
梁卓偉稱劉可令醫學院更強
梁卓偉昨午亦向醫學院成員發文，稱非常高興得悉劉澤星獲校長推薦，形容沒有比劉更有資格、更合適的繼任人，讚揚劉是令人尊敬的臨牀醫生、科學家及教育家（a respected clinician-scientist-educator），有信心他能帶領學院變得更強。
劉澤星：學術生涯最自豪時刻
劉澤星昨亦去信醫學院成員，表示高興獲委任，形容屬加入港大醫學院30年來「學術生涯最自豪時刻」。他又讚揚梁卓偉任醫學院院長9年來，學院各方面均有進步，形容其貢獻非筆墨能形容。他又表示，將繼續令醫學院發展更上一層樓，稱是答謝梁卓偉的最好方式。
劉澤星身兼多職（見表），包括港大醫學院內科學系主任、風濕及臨牀免疫學講座教授，在校外則是醫管局成員、新冠疫苗顧問專家委員會召集人等。至於去年11月請辭的梁卓偉，今個學年末離任，他是港大醫學院歷來最年輕院長，將於今年7月18日加入馬會，出任賽馬會慈善及社區事務執行總監。
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