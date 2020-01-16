【Emily】「見字飲水」遭註冊商標 網民嬲嬲 見字飲水協會：2020年開始宣揚四字

版主：會開放畀小商戶使用

噚日有網民去「見字飲水協會」fb專頁留言問呢四個字係咪被註冊成商標，版主回覆承認。版主Terence同Emily講，2020年4月開咗「見字飲水協會」專頁開始宣揚見字飲水，同年約7月申請註冊商標，12月獲知識產權署批准。佢話，見字飲水本來係朋友間互相提醒打機不忘飲水，誤打誤撞成為「潮語」後，接受過唔同傳媒訪問。

佢強調，若一個創作因為得到廣泛使用及認同，就代表唔屬於創作者嘅話，或者因為自己唔做資料蒐集就挪用他人成果作廣告意念謀利，香港應該冇人會再花心機創作。佢話，會開放畀小本經營商戶或慈善機構使用「見字飲水」商標。

柯伍陳律師事務所合伙人楊先恒解釋，商標能否註冊有幾個標準，包括係咪通用名詞，例如賣蘋果，就唔可以用「蘋果」做商標，商標對產品內容唔可以有「敍述性」。楊先恒話，「見字飲水」商標註冊嘅商品類別係玩具、家庭用品、飲品及「推銷、廣告等服務」類別，睇唔到對有關產品有「敍述性」。佢話仲要睇吓商標有冇顯著性，例如就咁「香港」兩字就唔見有顯著性，除非經過設計，但商標能否註冊亦受其他法律如國安法限制。