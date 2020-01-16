【Emily】「見字飲水」遭註冊商標 網民嬲嬲 見字飲水協會：2020年開始宣揚四字

【明報專訊】「見字飲水」呢句潮語常於網上見到，用嚟互相鼓勵。噚日有人喺社交媒體話有廣告業報料，指「見字飲水」已被註冊做商標，引起網民及一眾民主派批評做法，有人話係「人血饅頭」。曾參與社會運動嘅藝人王宗堯喺facebook評論話「一啲香港人嘅互勉用語都可以俾人註冊成為商標」，仲加咗嬲嬲表情。
版主：會開放畀小商戶使用
噚日有網民去「見字飲水協會」fb專頁留言問呢四個字係咪被註冊成商標，版主回覆承認。版主Terence同Emily講，2020年4月開咗「見字飲水協會」專頁開始宣揚見字飲水，同年約7月申請註冊商標，12月獲知識產權署批准。佢話，見字飲水本來係朋友間互相提醒打機不忘飲水，誤打誤撞成為「潮語」後，接受過唔同傳媒訪問。
佢強調，若一個創作因為得到廣泛使用及認同，就代表唔屬於創作者嘅話，或者因為自己唔做資料蒐集就挪用他人成果作廣告意念謀利，香港應該冇人會再花心機創作。佢話，會開放畀小本經營商戶或慈善機構使用「見字飲水」商標。
柯伍陳律師事務所合伙人楊先恒解釋，商標能否註冊有幾個標準，包括係咪通用名詞，例如賣蘋果，就唔可以用「蘋果」做商標，商標對產品內容唔可以有「敍述性」。楊先恒話，「見字飲水」商標註冊嘅商品類別係玩具、家庭用品、飲品及「推銷、廣告等服務」類別，睇唔到對有關產品有「敍述性」。佢話仲要睇吓商標有冇顯著性，例如就咁「香港」兩字就唔見有顯著性，除非經過設計，但商標能否註冊亦受其他法律如國安法限制。
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