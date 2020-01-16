大灣區GBA時政一周：灣區9市收入榜 廣深市民賺最多

國家統計局廣東調查總隊數據顯示，去年廣東居民人均可支配收入為4.5萬元（人民幣，下同），按年增長9.7%，增速比2020年提高4.5個百分點。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入5.49萬元，按年增長9.1%；農村居民人均可支配收入2.23萬元，按年增長10.7%。

對於灣區城市人均收入差距大，中山大學嶺南學院經濟系教授林江認為，《大灣區發展規劃綱要》發布不久就遇上新冠疫情，灣區城市的經濟聯動受一定掣肘，因此廣深這些龍頭城市跑在前面時，透過核心城市引領帶動「節點城市」的經濟效應需更多時間才會顯現。另邊廂，香港去年居民可支配收入升至41.4萬港元，澳門則未有公布數據，不變的是兩地居民可支配收入水平仍比灣區內地城市高數倍（圖1）。

廣州零售總額首破萬億

全國第四

既然賺得多，自然花得多，去年內地疫情稍緩，市民購買力有所復蘇。廣州市民不單能賺，也願花，去年廣州市社會消費品零售總額首破萬億元大關，達1.01萬億元，按年增長9.8%；其次的深圳社會消費品零售總額亦有9498億元，增幅也有9.6%，今年有望躋身萬億消費城市行列。在全國社會消費品零售總額前十城市中，廣州與深圳亦分列第四及第五。

不過，灣區其他城市的社會消費品零售總額則明顯不及廣深（圖2）。林江認為，要改善消費，刺激內需，就需要增強消費者信心、進一步完善營商環境。他指出，廣州獲得國務院批准成為國際消費中心城市試點，通過試點建設，並充分利用大灣區區域融合發展的契機，可總結更多刺激消費的經驗，再推廣至灣區乃至全省其他城市。

要刺激消費，就需要有吸引消費的場所，現時廣東省有16個示範特色步行街或商圈，大灣區城市便佔其中13個，又以廣州和佛山的示範特色步行街數量最多，各有3個。例如廣州市北京路步行街，去年累計客流量8214萬人次，按年增長10.6%，營業額亦增長23.3％，錄137.8億元。至於其他如深圳華強北商圈、珠海華發商都、佛山嶺南天地步行街商圈、東莞鴻福路商圈等，亦正改善基礎設施，塑造消費氛圍濃厚的「地方名片」。