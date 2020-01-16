大灣區GBA時政一周：深圳免遊艇擔保金 促進自由行

過往入境須繳遊艇價格42%擔保費

過往遊艇入境深圳前，船主或船公司須向海關提供擔保，包括繳納高額保證金、購買相關保險或海關依法認可的其他擔保方式。以一艘1000萬元遊艇為例，進口綜合稅率為38%，擔保金額為綜合稅1.1倍左右，即遊艇入境須繳交其價格近42%的擔保費。在免擔保政策下，遊艇通關成本將大減，有望促進遊艇業及上下游產業發展。

免擔保政策也能進一步促進粵港澳遊艇業融合發展，早在2017年，廣東自貿區粵港澳遊艇自由行開啟，在廣州南沙、深圳蛇口及珠海橫琴分別設立指定出入境口岸和停泊碼頭，但迄今透過自由行方式來往深港的遊艇不多，主因之一正是擔保金問題。

灣區多市清明停掃墓

受疫情影響及防疫考量，深圳、惠州、東莞、中山4市公告，清明節（4月5日）前後日子，暫停現場拜祭掃墓，並呼籲市民暫緩返鄉祭掃，鼓勵以家庭追思、網上祭祀的形式代替。其中惠州並要求全市殯葬服務機構，在有條件之下可為市民提供代祭服務，包括集中獻花、網上祭掃等。

廣東省民政廳早前亦就今年全省清明祭掃工作召開會議，強調各市要做好清明祭掃防疫、安全管理等工作，各地民政部門要推廣網上祭掃等低碳掃墓方式。

港籍醫生有望橫琴執業

珠海市人大常委會透露，今年該市將審議36項立法項目，有3項涉及橫琴合作區的法規，其中包括有關港澳醫務人員在橫琴執業的規定，相關規定將探索讓符合條件的港澳和外籍醫務人員直接在橫琴執業。

此前，珠海市已通過有關港澳建築領域專業人士和旅遊從業員跨境在橫琴執業的法律保障。

地理科學數據中心明年試運

廣東省首批建設6個數據中心之一的粵港澳大灣區地理科學數據中心，預計今年底建成，明年1月測試運行。數據中心由中山大學、華南師範大學、華南農業大學等合建，主要負責大灣區地理科學數據的整合匯交、分析挖掘和安全保障等工作。

深圳開通飛港貨運包機航線

上周六（19日），一架載有45噸貨物的順豐航空波音767貨運包機（圖）從深圳寶安國際機場飛往香港，意味深圳至香港貨運包機航線正式開通。

這次開通深港空運，主要因近期疫情下，深港跨境貨車運載量減少，深圳機場按市場需求，協調航空公司及貨運代理加開貨運航班，以滿足深圳及周邊企業進出口業務需求，保障供應鏈的安全與穩定。

順豐航空貨運包機預計每周6班，初步計劃運行至下月初。