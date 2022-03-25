探監有限恢復 邵家臻：有親友稱職員答錯探訪次數

邵促放寬次數 署方：適時檢視

荔枝角收押所昨晨有數十人冒雨在門外排隊等候探訪。民主派初選案被告劉頴匡的女友黃于喬昨在facebook表示，接近兩個月沒與劉見面和聊天，昨日立刻去探男友。她說等候期間鬧小情緒，以為見面會太感動而落淚，但正式見到時太開心。她說劉一切安好，席間關心院所外的家人和朋友，自己更獲「瘋狂示愛」。

近兩月首准探 荔枝角數十人冒雨排隊

因應疫情持續惡化，署方自上月5日起暫停各懲教院所的親友探訪安排。邵家臻表示，親友對於重啟探訪很雀躍，幾乎所有院所都有親友前往探訪。但他引述部分親友稱，署方部分職員對實際安排仍有混亂，如有還押者家屬向職員確認未來一個月探訪次數，有職員答「一次」；而懲教署上周新聞稿稱，由昨日至下月24日期間定罪者可接受一次探訪，每次只限一名訪客，還押者則可接受兩次探訪，每次只限一人。

邵家臻又說，接獲在囚者家屬反映，早前曾送認可物資，在囚者卻未收到，而懲教署其後翻查資料稱未接收過。他建議署方日後接收相關認可物資，可向家屬發出證明，避免「口同鼻拗」。他說現時訪客探訪安排與早前大致相若，須用安心出行，大部分訪客亦須接種最少一劑新冠疫苗，豁免者除外。而探訪當天，訪客需自行做快速測試並取得陰性結果，再在院所申報測試結果。