港「開放數據指數」微升 「數據管理」分項0分

交通天氣升幅顯著 司法房屋無改善

協會稱，16類數據中交通運輸和天氣類別評分升幅最顯著，分別升10%及16%，主要因有更多公共交通營運商在政府的「資料一線通」平台提供預計到達時間，天文台亦釋出溫度和風的相關資料；惟商業登記、土地、司法及安全、房屋、政府運作5個類別得分較低，對比上次報告未見改善。香港開放數據指數研究員周穗斌解釋，部分類別資料，如司法判決結果只於部門網站單獨發放，未有於政府平台以開放數據形式發布，影響數據互通。

格式欠統一 倡各部門設數據主任協調

報告亦引述「全球數據指標」的初步結果，該研究涵蓋109個國家及地區，除數據開放程度外，亦分析數據管治及數據使用等能力。本港於研究中整體得分49分，屬「較高」水平，惟數據管治上僅「中等」，其中一項衡量「管治」指標「數據管理」更只得0分。

周穗斌說，目前各部門發布的數據格式五花八門，反映政府內部各自為政，缺乏架構及領導角色管理數據，倡各部門設立數據主任，專責數據及跨部門協調。

「無乜意義」取消公布疫情詳情 協會詫異

協會開放數據小組召集人黃浩華表示，近日政府公布疫情數據被指出現遺漏，反映本港缺乏數據管治，才會不公布數據，甚至令數據流失，某程度違反公眾諮詢權及公共利益。他說對早前當局因「已經無乜意義」取消公布染疫個案詳情做法感詫異，「當官員都認為數據唔重要，好難單方面要求佢哋蒐集及運用數據」，認為官員需提升數據素養，令其明白公布及管理數據的重要。