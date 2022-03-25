網傳周二晚惡漢辱罵片 昨同一舖執法再遇阻 阻街菜店指罵食環 警帶走一人

執法後再有人移貨佔路叫賣

昨午4時許，食環職員及警方合共約30人包圍於順寧道與興華街的果菜店，先由外判清潔工人將涉阻街發泡膠箱移走，並清洗店舖對開地面。食環職員扣查放置在店外行人路的一批蔬菜瓜果並拍照存檔。其間有人不滿執法，粗言穢語破口大罵，有執法人員手持攝錄機錄影過程，警方亦將店舖職員分隔及疏導途人。食環職員其後將10多籃蔬菜瓜果搬上停在路邊的貨車帶走。警方及後將一名鎖上手銬的男子帶上警車。食環與警方於昨午5時許離開，有人將部分蔬菜瓜果再次由店舖移到行人路，繼續叫賣。據了解，警方昨日帶走的男子並非網上流傳短片的惡漢。

網上流傳拍攝於周二晚約7時的片段，有數名食環署職員順寧道與興華街交界的果菜店巡視，一名男子以粗口指罵其中一名白衫食環職員，「走，╳你老母！」、「怕咩呀！我郁手打你咩？」該食環職員曾一度被逼出馬路。

食環：續留意該舖 警：積極查妨礙公職

食環署回覆稱，22日晚在上址向阻街的違例者共發出兩張告票及3個口頭警告。昨日亦接獲同一地點的店舖阻街投訴，遂與警方採取聯合行動，並向違例者提出兩宗檢控。其間有人拒絕合作，食環職員曾要求警方協助。食環署會繼續留意上址情况及採取適當行動。

警方表示，留意到網上流傳片段，有食環職員被菜檔店員粗言穢語辱罵，疑阻礙公職人員執行職務。深水埗警區反三合會行動組及長沙灣分區人員非常重視及正積極調查事件，並會與食環署進行一連串聯合行動。