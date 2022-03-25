居屋暫24.2萬申請 超額26倍

今期居屋推售7個新屋苑，共8926個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，售價介乎124萬至531萬元，預計第二季攪珠，第四季揀樓。房委會表示截至昨下午5時，累計接獲約2.6萬份居屋或白居易紙本申請、約21.6萬份居屋和10.6萬份白居二網上申請；紙本網上申請暫時合共24.2萬份。

翻查房委會文件，2020年居屋超額申請32倍，2017年至2019年則介乎50倍至62倍。

昨晚臨近截止申請前，樂富房委會客務中心仍有不少市民趕忙前來交表，但人流不如往年，亦有市民在關門後到達，未能入內交表。張女士臨近7時才抵達，門外掃描安心出行二維碼時一度有阻滯，但最終在關門前交表。她稱，過去「無乜」抽過居屋，但今期屋苑地點較吸引，問清楚家人後便決定遞表，但不太熟悉網上申請程序，便由北角乘港鐵前來，一度怕趕不及而心情緊張，「交到當然開心，抽不抽到就是另一回事」。

市民稱疫情稍緩 放心出門交表

與家人在將軍澳租屋的謝女士稱，較早前疫情較嚴重時，完全不敢出門，但近幾日疫情稍放緩，令她放心在截止申請最後一天出門交表，又認為「臨急臨忙」申請，即場交表會較網上申請穩妥。她心儀市區屋苑，並且不擔心樓價升跌，因單位只作自住。

一家四口居於九龍城的莊先生，之前申請過3次居屋沒中籤，他稱買不起私樓，租住單位始終不屬自己，因而再次申請，但沒考慮過網上申請，認為「親身（交表）碰運氣」會較好。