浸大人島仔飯堂月底結業 難頂餿Can 聚腳六合 此情不再

明報記者 鄧佾文

「邊盒係水餃？譚太張單齊未？」「問大佬啦。」被伙計們稱為「大佬」的六合小館大廚李先生，由小館40年前開張起到來打工，猶記得老闆當年和5個朋友志在找個聚腳點，後來6個小伙子索性合伙開店，亦是六合小館店名由來。

經營40年 五台山年代肥姐常客

李先生說，小館開業初期只賣粥麵，1980年代的客源來自附近銀行、寫字樓、電台和電視台林立的「五台山」，更受不少藝人青睞，「明星多到數不了，沈殿霞（肥姐）、林建明等也來」。負責收銀的資深伙計還記得，肥姐指定吃水餃，又笑說電視台演員穿古裝戲服也專程「落山」，到小館醫肚。

大廚嘆疫情難捱：開得幾個鐘點維持

小館亦有一班學生捧場客，李先生難忘當時浸會學院（浸會大學前身）學生放學來光顧，小館外人潮如鯽的光景。他又說，開業之初，小館所在的建新中心限制食肆數量，生意自然不成問題；及至1997年亞洲金融風暴，各行業經營困難，後來建新中心放寬食肆限制，他說小館競爭大增，遂在餐牌加入飯類，大受學生歡迎，捱過一關。

好景不常，經營40年的小館宣布營業至本月31日。李先生說，老闆並沒仔細解釋結業原因，但他稱目前飽受第五波疫情影響，晚市禁堂食、學校停面授課下人流銳減，難負擔租金、人工、來貨，「提早6時收工，開得幾個鐘，點樣維持到？」他又相信，香港人口味亦有變化，「傳統菜式好難做得住」。

已畢業逾10年的浸大英文系舊生Clara昨舊地重遊，到小館買外賣和「打卡」。她說，當年與大學女子足球隊在義德道球場練球後，一大班女生便結伴下來小館吃飯，「例必嗌洋葱豬扒飯，現在出來做嘢碰到浸大人，都會回憶食六合的日子」。

浸大副學士畢業生丁先生昨午亦到小館，他說10多年前在學時，每周過來光顧一次，說餐蛋飯的豉油汁很美味、咖喱牛腩飯夠多薑，「其實很貴，又沒套餐；不過浸大『餿Can』（浸大人戲稱飯堂食物如豬餿）的碟頭飯唔食得，被迫出來搵食」。

雷雄德懷緬：放學去島仔最方便

浸大體育、運動及健康學系前副教授雷雄德說，小館位於浸大人稱作「島仔」的建新中心，與體育學生上課的偉衡體育中心相鄰，形容「放學去島仔最方便」。他續說，小館食物「快、靚、正」，「同學打完波成班落去食，他們食量大，大大碟飯就啱晒」，他相信不少浸大人對小館有情懷，但嘆社會始終要轉變，「或許高地價政策下，難容納小店」。