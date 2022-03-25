疫下未開庭書面裁決 姦繼女囚12年 繼父申上訴被拒

申請人不服可重提申請

刑期有可能比原有更長

申請人為代號W.K.Y.（57歲），原被控3項非禮罪、3項強姦罪、2項向16歲以下兒童非禮罪及1項未經同意下作出的肛交罪，陪審團最終裁定其中2項強姦罪成，餘下7罪不成立。

本案審訊時傳召了專家證人林醫生作供，林醫生為事主X檢查處女膜時沒發現任何穿透性損傷，林醫生引述研究指出，在性罪行案中，事主的處女膜無損傷但陰道取得的樣本測出精液，此情况並不罕見。

申請人爭議，陪審團未有充分考慮法醫報告顯示的疑點，錯誤接納控方證供。律政司一方反駁，性交次數或長短與會否造成處女膜穿透性損傷沒有必然關係，林醫生的檢驗結果不能支持亦不能否定X曾否發生性行為，證供屬中性，無法削弱控方案情；辯方在結案陳辭階段試圖說服陪審團接受「性交次數多必然會在處女膜留下痕迹」，此乃欠缺醫學證據的揣測，談不上為「疑點」。法官同意律政司一方所說，認為申請人提出的理由沒有合理爭辯之處。

【案件編號：CACC 147/21】