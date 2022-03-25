國慶燒潮人國旗 男子認罪稱酒醉

控辱國旗 另一被告押後答辯

兩被告依次為無業男子盧景揚（50歲）及裝修工人盧蔚浚（33歲）。兩人同被控於去年10月1日，在橫頭磡邨宏安樓外富美街，公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20面國旗。

次被告認罪，控方表示涉案國旗價值3990元，冀法庭下令他賠償一半價值，鍾官表示判刑會容後處理。辯方求情稱，次被告與八旬外祖父母同住，案發時酒後亂性，「見人燒又一齊」，現已非常後悔；次被告有4次非同類型案底，望法庭考慮案發四周人煙稀少，燒國旗煽動性低，予以輕判。

根據次被告承認案情，去年9月30日，九龍東潮人聯會有義工到案發路段，在馬路兩旁各插起10面國旗。翌晨6時，有人告知橫頭磡邨的保安員該些國旗遭焚燒，保安員到場拍照，警方近7時接報到場，發現共18面國旗遺在地上，其中15面有焚燒痕迹，另兩面有燒焦痕迹的國旗留在欄杆上。

附近閉路電視及行車記錄儀拍攝到，次被告及另一男子當日清晨5時45分扯下並燃點國旗，亦有途人目擊及拍下照片。警方11月5日拘捕次被告，他在警誡下稱「一時貪玩燒啲國旗」。錄影會面中，他稱案發時喝了啤酒，見有人燒國旗，他感興趣故加入，用打火機燃點國旗。

【案件編號：KTCC 378/22】

（港區國安法）