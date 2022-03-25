遇查揭藏喉釘汽油 設計師罪成 稱為阻友人示威使用取走 官不信納

被告梁漢滔（28歲）原被指在銅鑼灣鳳鳴大廈管有40個膠喉管連鐵釘、一支黑色噴漆、一把鉗及3樽汽油；另被指在大廈酒店3號房內管有13樽未開封的伏特加及一個空玻璃樽。庭上有女親友聞裁決痛哭，被告散庭時着親友「照顧自己」。

被告自辯供稱涉案物品不屬於他，他只見背囊內有喉釘，為阻友人示威時使用，才取去背囊丟棄。姚官在裁決指出，被告聲稱背囊內物品可疑，難以理解他從沒查看裏面物品，更願意冒違法風險拿走，又難以想像他沒細看多達40個明顯特製的釘狀物。

另一控罪不成立

姚官又稱，被告與該友人非親非故，卻說有責任教對方分辨對錯，認為被告大可直接告知友人，質疑為何擅自丟棄其背囊。姚官認為被告說法明顯矛盾及不合理，拒絕信納證供。

姚官考慮到該月附近發生多宗示威案，本案汽油以飲料膠樽盛載並掩飾，具攻擊性的喉釘可破壞車輛，加上被告出入房間自如等環境證供，認為他知悉及攜帶該物品離開酒店，推論他意圖用作損壞財產，裁定首項罪名成立。另外，涉案房間非被告租住，酒樽驗出他人DNA，控方未能在毫無合理疑點下證明被告房內酒樽用於損毁財產，故第二項罪名不成立。

【案件編號：DCCC 37/21】