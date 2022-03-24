【Emily】梁卓偉貼鐵娘子「官員做決定」名言 全民強檢暫緩 湯家驊轟批評者

林太噚日朝早話，研究只係研究，現實複雜好多。梁卓偉其後喺Twitter引用英國《金融時報》前年一篇提到上述名言嘅社評，當中指出政府要明白喺疫情下，不同專家嘅意見會有分別，當局應該鼓勵專家辯論，正確運用建議。文章又提到，政府要平衡經濟同公眾嘅生命安全，唔能夠只基於科學作決定，醫學界應聯同經濟學者、商界等共同向政府作出建議。

湯：批評者對事實視如不見

行會成員湯家驊就喺facebook撰文，反駁外界對政府決定暫緩全民檢測嘅批評。佢質疑，批評者會對同自己立場不符嘅事實「視如不見、聽而不聞」，漠視要上下一心共同抗疫。佢話有人認為全民檢測係抗疫嘅唯一方法，就會無視其他措施，並質疑政府「躺平」，即使中央援港專家組組長梁萬年認為暫緩全民檢測唔係「躺平」，批評者亦只會話「只是畀面特區」。湯反問，「外國以躺平為抗疫政策的有沒有進行圍封檢測？」指批評者無視本港嘅檢測能力同隔離設施係咪足夠，亦唔會留意封城禁足對市民、本港經濟同金融地位嘅影響。