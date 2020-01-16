大灣區GBA專題：粵爭取前海擴大金融業對外開放 完善粵港金融合作機制

此外，意見指出，要提升前海作為國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區功能，並支持將國家擴大金融業對外開放的政策措施在前海落地實施，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試。

研設港澳保險售後中心

與香港金融市場互聯互通的具體意見包括支持前海合作區金融改革事項落地，一是加快在前海設立港澳保險售後服務中心，探索新的互聯互通模式；二是推進跨境汽車保險等效先認措施盡快落地，即將跨境汽車向港澳保險公司投保責任範圍擴大到內地的第三者責任保險保單，視同投保內地機動車交通事故責任強制保險。

另外要提升前海港資合格境外有限合伙人（QFLP）試點工作，鼓勵香港投資者參與大灣區私募股權投資；支持前海合作區企業通過合格境內投資企業（QDIE）走出去，以創新手段促進深港資金跨境流動；以及探索建立大灣區統一的綠色金融標準。

數據顯示，截至2021年底，前海港資金融企業有2571間，港資QFLP管理企業122間，管理資金規模400億元（人民幣，下同）。

強化與港金融管理部門聯繫

意見也提出，要進一步深化粵港金融合作，強化與香港金融管理部門的聯繫對接，完善粵港金融合作機制，共同研究解決金融領域合作中存在問題。

另一方面，廣東省地方金融監督管理局前日亦就進一步加強和深化粵港澳在債券方面的合作提出意見，包括支持廣東省符合國家發展戰略的企業赴澳發債，拓寬對外融資渠道、降低融資成本，同時豐富澳門債券市場發債主體，協助澳門債券市場建設；並支持前海合作區企業赴港發行綠色債券。

深圳發246億地方債 平均利率3.19厘

同日，深圳市成功發行2022年第一批地方政府債券，金額規模246億元，本批共15隻債券的期限由3年到20年期不等，平均發行利率3.19厘。此外，今次發債投標息率下限較上一輪下調了5個點子，亦是連續兩輪發債都下調了投標息率下限。而是次發行的全部債券均在最低標位中標，反映市場投資者對深圳經濟發展和財政實力的認可和信心，同時亦有效降低政府的融資成本。

是次發債所得資金，將主要用於市內保障性安居工程、交通基礎設施、社會事業、市政和產業園區基礎設施、生態環保等重點領域，重點投向續建項目，推動全市重大項目建設和重點企業復工復產。深圳市財政局局長代金濤表示，局方前期已通過墊付庫款、提前撥付等方式保障項目資金需求，完成發債後會推動將募集所得資金及早使用，為深圳市第二季經濟平穩開局創造有利條件。

明報記者

[活在灣區]