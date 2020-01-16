大灣區GBA專題：多款寵物商城App 蒐羅「主子」最愛

貓狗入境大灣區 須打兩次瘋狗症疫苗

寵物可以從世界任何地方遷往深圳，規定取決於主要攜帶寵物來自哪裏，而入境大灣區9個城市要跟從寵物入境規定。非指定國家入境的貓狗可通過植入晶片、接種兩次瘋狗症疫苗（每次接種相距不超過30天）、入境前進行瘋狗症病毒滴度檢測等方式免於檢疫。滴度測試可以在第二次瘋狗症疫苗接種的同時或之後進行，結果必須大於0.5 iu/ml，該測試的結果自抽血日起12個月內有效。

帶貓狗過關前 須獲簽發健康證書

如用陸路形式運送貓狗到深圳，請自備車輛經深圳灣口岸或落馬洲口岸運送貓狗出境。根據中國有關當局的要求，每人每次可帶一頭貓或狗到內地。建議出發前10天內，委託私家獸醫為貓狗簽發健康證書，證書上請根據中國當局要求臚列有關寵物的健康狀况、防疫注射日期（包括瘋狗症防疫注射日期）等資料；然後攜同動物健康證書及防疫紀錄卡到漁農自然護理署申請加簽蓋章，加簽需時一個工作天處理。

[活在灣區]