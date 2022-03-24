天文台料風季6月前開始 將改善打風暴雨共同影響信息發布

天文台facebook專頁昨上載約6分鐘影片，由天文台長鄭楚明闡述對今年本港天氣的展望及推出新服務。鄭楚明表示，正研究就熱帶氣旋帶來的強風及長時間暴雨的共同影響，向市民發放信息，據了解最快今年夏季推出。去年10月8日早上，3號風球和黃色暴雨，多區水浸，惟市民仍要上班上學，天文台被指太遲發出暴雨警告。事後天文台解釋，本港在東北季候風及獅子山共同影響下引發暴雨，又承認信息傳送有不足，會檢討預測及信息發布。

下月起發氣溫雨量季度預報

氣候預報方面，天文台將於4月起每月發表未來3個月的季度預報，內容包括平均氣溫和總雨量的等級預報。

鑑於酷熱天氣日數和熱夜數目持續上升，天文台今年夏季開始透過應用程式「我的天文台」推送通知，發出持續高溫天氣的特別天氣提示，提醒公眾採取適當應對措施。

去年平均24.6℃ 香港史上最暖

展望今年天氣，天文台預計風季有可能6月或之前開始，10月或之後結束，而進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋全年或5至8個，屬正常至偏多；天文台預計今年全年總雨量正常至偏多，本港有可能受暴雨影響，提醒市民作好準備。

昨日是世界氣象日，天文台回顧去年稱是香港有紀錄以來最溫暖一年，全年平均氣溫攝氏24.6度，全年熱夜及酷熱天氣日數分別有61日及54日，均打破2020年的最高紀錄。鄭楚明稱，今年世界氣象日主題是「早預警、早行動」，鼓勵關注氣候變化下極端天氣更趨頻繁，需及早應對行動預防天災，減少危害。