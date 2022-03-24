男生抗議設隔離營襲警 上訴駁回入更生中心

上訴方稱或意外自衛 官指用力不輕

上訴人為李佳俊（19歲）。針對襲警罪上訴，上訴方稱現場嘈雜，上訴人有可能聽不到便衣執勤的警員15399表露身分，面對突如其來有人持棍衝向自己發生拉扯，定必害怕欲擺脫，過程中就算打到對方嘴，都不能排除是意外觸碰或緊急下自衛。張官在判辭反駁，警員與上訴人四目交投後才發出「警察，咪郁」警告，顯示上訴人已知悉警員身分，事後警員嘴唇腫脹及擦傷，可見上訴人用力不輕，原審裁定上訴人蓄意襲警並無不妥。

上訴方又質疑警員證供可信性，稱警員聲稱見到穿灰色外套者將大型垃圾箱推出馬路，遂上前追截；惟上訴人當時頭部受傷流血，警方其後在醫院檢取上訴人的黑色外套，外套沾有大量血迹。張官在判辭指出，翻看照片後認為外套屬灰黑色，加上警員曾稱不肯定目標是穿著或僅披着外套，外套或在糾纏間鬆脫，認為警員在現場檢取的灰色外套上的血迹較少亦不足為奇。

判刑上訴方面，判辭稱本案確有嚴重性，原審裁判官考慮案情及上訴人背景後才判他入更生中心，並非過重。

【案件編號：HCMA 392/21】