涉冒名眾籌捐快測包 兩人被捕網站未停運

鄰舍輔導會LEX Centre稱無授權

男子月中建網站 持有收款戶口

東區警區重案組高級督察葉展洋表示，籌款網站DonateHub於3月14日由一名姓謝男子登記成立，網站提及受惠機構的帖文後來刪除，餘下籌款項目只稱受惠對象為「有需要人士」、「低收入家庭」，籌款目標3400至85萬元不等，接受捐款的公司銀行戶口由姓謝男子持有。

探員昨於新蒲崗景福街一個商業單位，以涉嫌欺詐拘捕41歲姓謝男子及40歲姓劉男子，二人報稱任職市場推廣遭帶署扣查。行動中檢獲兩部電腦及兩部手提電話，暫未有凍結任何犯罪款項。

職員：網站推出前示範運作

記者昨瀏覽DonateHub網站，顯示9個捐贈快測包項目，共籌得約4.5萬元。一名姓伍男職員電話回應，稱平台目前仍運作及接受捐贈，被捕41歲姓謝男子為公司老闆。對於被指假借鄰舍輔導會、LEX Centre名義眾籌，伍稱屬溝通誤會，網站當時未正式推出，只是示範平台運作，亦已向警方解釋，表示稍後會發文交代。

鄰舍輔導會回覆稱，發現事件後曾聯絡該平台不果，於是報警及在會方網站澄清。LEX Centre回覆稱，不知情下被該平台借名義眾籌，暫未接獲市民通知曾捐款予該平台。警方呼籲曾在平台捐款的市民，可致電3660 1685與東區警區重案組聯絡，並提醒公眾捐款前應了解機構背景，切勿在不明來歷的網站輸入個人資料。

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