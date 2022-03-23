【Emily】連登遭蘋果下架 網民估估吓 管理團隊：疑有會員留言違政策

籲用戶咪亂信亂傳流言

連登管理團隊喺討論區澄清，唔係佢哋將程式下架，初步懷疑有會員嘅留言違反App Store嘅政策而被下架，又話目前同蘋果公司溝通中，呼籲用戶唔好亂信同亂傳流言。Emily向警方查詢有冇要求App Store將有關應用程式下架，警方話唔評論個別媒體報道。蘋果公司喺截稿前未有回覆。

LIHKG連登喺2016年11月開始運作，睇番資料，當年較熱門嘅討論區係高登，其時坊間有唔少第三方瀏覽程式產生，但高登討論區擔心影響官方頁面瀏覽量，停止授權畀第三方瀏覽程式，有網民就另起爐灶成立連登討論區。連登喺反修例事件中，係其中一個本地熱門討論平台。

應用程式開發商李勁華形容，App Store將應用程式下架唔係罕見，當蘋果嘅政策經常改變，而應用程式未能即時更新軟件，蘋果有可能收到投訴，或者喺內部自我監察嘅時候，將唔符合公司政策嘅應用程式下架。佢舉例遊戲開發商Epic Games曾經繞過蘋果公司嘅支付系統，改用其他方式收費，蘋果基於開發商無遵守公司政策，一度將相關遊戲應用程式下架。