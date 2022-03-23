城規擬縮公眾申述 黃偉綸：書面陳述符公義

陳學鋒：對讀書少申述者不公

狄志遠：揀人申述不能接受

立法會發展事務委員會昨討論發展局擬修例精簡與土地發展相關的法定程序，涉及城規等多條法例。狄志遠稱，政府簡化程序不可剝削市民提出反對的機會，質疑由城規會主動邀請個別人士申述是篩選討論，不能接受，政府須確保處理時公平公正。

陳學鋒稱，書面申述對「讀書少」的申述者不公，他們或需「面對面」表達感情和看法，才較完整，反建議只取消公營房屋項目的申述會，保留公眾監察私人發展商的渠道。議員江玉歡稱擔心書面申述下，市民沒有渠道就其他申述者的意見作回應。議員洪雯說，除法定程序外，現時項目申請人要「跑很多衙門」，但不同部門經常給予不同甚至矛盾的意見，申請人反要推動部門協調。她建議成立一個項目辦公室，讓各部門一同審批規劃申請。

黃偉綸表示，公眾陳述以書面意見為主，與環評審批相同，在程序公義上並無問題。他回應議員提問時稱，未來亦會檢視工程下移除樹木的程序，並計劃將新發展區諮詢由三輪收緊至兩輪。

發展局常任秘書長甯漢豪補充，城規會會在秘書處協助下訂定邀請申述者的準則，舉例可就某個委員感興趣的意見邀請相關人士了解，亦可邀請受影響樓宇的業主立案法團代表等具代表性人物。