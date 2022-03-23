中四兄認姦妹亂倫判入教導所 官：毁妹一生

【明報專訊】犯案時讀中四的男學生，2019年在家中強姦當時15歲的妹妹，再兩度在她同意下性交，妹妹亂倫成孕後墮胎，男生早前承認一項強姦及兩項亂倫罪。法官邱智立昨日在高等法院判刑時，斥責被告因發泄性慾而摧毁妹妹一生，惟考慮被告年輕、其家庭背景及個人情况後，相信教導所有助他改過自新及培養正確性觀念，終判處他入教導所。
心理專家報告指出，代號L.H.H.的被告（現年19歲）自小六起已浸淫於色情刊物中，頻密自瀆，患專注力失調及過度活躍症，智商屬邊緣水平，建議接受心理輔導，並避免與事主X單獨相處。
妹成孕墮胎 身心受創
創傷報告顯示，X患創傷後壓力症候群，情緒低落及自覺失敗，有自殺念頭，對被告產生恐懼，時常在街頭流連，與朋輩消磨時間待母親回家。報告指出，X的父母離異前，父親曾對母親施暴，令X對於母親能否在危難中保護自己缺乏信心，建議X與母親均接受心理輔導。
邱官判刑時指出，被告利用兄長的便利性侵X，嚴重違反誠信，X事後接受人工流產及後續手術，身心受創，已在其心中留下難以磨滅的烙印。邱官說，青少年對性好奇是自然的事，但社會期望他們能控制欲望，而絕大多數人都不會以親妹作為泄慾對象，斥被告摧毁妹妹一生，理應感到羞愧。
破碎家庭損成長 監禁未必有幫助
邱官表示，被告生於破碎家庭，得不到父母適當照顧及引導，對其成長有深遠的不良影響，相信與他犯案有一定關係，加上其自身問題，監禁式刑罰不一定對他有幫助，法庭不樂見年輕人在服刑後得不到適當輔導，重蹈覆轍成為性罪犯，終判處被告入教導所。