中四兄認姦妹亂倫判入教導所 官：毁妹一生

心理專家報告指出，代號L.H.H.的被告（現年19歲）自小六起已浸淫於色情刊物中，頻密自瀆，患專注力失調及過度活躍症，智商屬邊緣水平，建議接受心理輔導，並避免與事主X單獨相處。

妹成孕墮胎 身心受創

創傷報告顯示，X患創傷後壓力症候群，情緒低落及自覺失敗，有自殺念頭，對被告產生恐懼，時常在街頭流連，與朋輩消磨時間待母親回家。報告指出，X的父母離異前，父親曾對母親施暴，令X對於母親能否在危難中保護自己缺乏信心，建議X與母親均接受心理輔導。

邱官判刑時指出，被告利用兄長的便利性侵X，嚴重違反誠信，X事後接受人工流產及後續手術，身心受創，已在其心中留下難以磨滅的烙印。邱官說，青少年對性好奇是自然的事，但社會期望他們能控制欲望，而絕大多數人都不會以親妹作為泄慾對象，斥被告摧毁妹妹一生，理應感到羞愧。

破碎家庭損成長 監禁未必有幫助

邱官表示，被告生於破碎家庭，得不到父母適當照顧及引導，對其成長有深遠的不良影響，相信與他犯案有一定關係，加上其自身問題，監禁式刑罰不一定對他有幫助，法庭不樂見年輕人在服刑後得不到適當輔導，重蹈覆轍成為性罪犯，終判處被告入教導所。

【案件編號：HCCC 206/21】